«¡Un motivo para la ovación!»: Las estrellas del Real Madrid celebran el emotivo regreso de Eder Militao

El defensa del Real Madrid Eder Militao regresó por fin a la competición en el minuto 85 de la victoria por 4-1 ante el Sevilla del domingo. El central brasileño llevaba de baja desde el 21 de abril por una lesión grave.

Cuando Militao saltó al campo para sustituir a un compañero, el público del Santiago Bernabéu se puso en pie para ovacionarle.

Su regreso supone un gran impulso para el entrenador Jose Mourinho de cara a un exigente calendario de partidos.