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«¡Un motivo para la ovación!»: Las estrellas del Real Madrid celebran el emotivo regreso de Eder Militao
Militao vuelve a jugar tras seis meses de ausencia
El defensa del Real Madrid Eder Militao regresó por fin a la competición en el minuto 85 de la victoria por 4-1 ante el Sevilla del domingo. El central brasileño llevaba de baja desde el 21 de abril por una lesión grave.
Cuando Militao saltó al campo para sustituir a un compañero, el público del Santiago Bernabéu se puso en pie para ovacionarle.
Su regreso supone un gran impulso para el entrenador Jose Mourinho de cara a un exigente calendario de partidos.
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Huijsen rinde homenaje a Militao, «un gran tipo»
Su compañero en defensa Dean Huijsen se mostró encantado de ver a Militao de vuelta en acción y destacó su carácter dentro del vestuario. «Todos sabemos qué clase de jugador es y, si el estadio le ovaciona, por algo será», afirmó Huijsen.
«Estamos contentos de que haya vuelto. Es una gran persona y un gran jugador».
«Nos aportará mucho de aquí en adelante».
Cucurella elogia la personalidad de Militao y su impacto en el vestuario
Marc Cucurella compartió la opinión de Huijsen y destacó la energía positiva que Militao transmitió fuera del campo durante su recuperación. «Es un gran jugador con mucha personalidad», dijo Cucurella tras el partido.
«También aporta mucho al vestuario. Es un tipo muy alegre y estoy muy contento de tenerlo de vuelta».
«Lo importante es tener a todos disponibles. Cuantos más jugadores tengamos, mejor».
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Militao refuerza las opciones del Madrid de cara a una semana decisiva
El regreso de Militao llega en un momento decisivo de la temporada del Real Madrid, cuando se acumulan los partidos en las competiciones nacionales y europeas.
El brasileño irá recuperando el ritmo de competición en los próximos entrenamientos en Valdebebas.
Mourinho espera aprovechar la experiencia de Militao mientras el Madrid afronta partidos cruciales contra el RB Leipzig y el Barcelona.
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