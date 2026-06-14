Un motivo de lo más curioso: al parecer, Argentina quiere excluir a 13 000 aficionados locales del Mundial

Según el Gobierno argentino, 13 000 padres morosos en la pensión alimenticia están en la lista.

La Administración cree que quien no tiene dinero suficiente para mantener a sus hijos no debería usarlo en viajar al Mundial.

«Si no cuidan a sus hijos, no entrarán al estadio», advierte el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri.

Esta medida se enmarca en el programa «Tribunas Seguras», que busca identificar y sancionar a quienes no cubren las necesidades básicas de sus hijos.