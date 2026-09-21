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Traducido por

Un monstruo de otra época: Raphinha se prepara para la venganza a hombros de Messi y Ronaldo

FEATURES
Ballon d'Or
Raphinha
C. Ronaldo
L. Messi
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
Brasil
Portugal
Argentina
España

¿Hará el brasileño retroceder las manecillas del reloj?

Pensaban que la época de los números imposibles había terminado con la marcha de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de LaLiga, y que llegar a cifras como 48 o 50 goles en una sola temporada se había convertido en cosa del pasado.

Pero Raphinha decidió reabrir este expediente de una manera que nadie esperaba.


12 goles en apenas los primeros 7 partidos. Una cifra que sitúa a la estrella brasileña en una zona reservada solo a los gigantes de este deporte y que le hace perseguir las huellas de Cristiano Ronaldo y Messi desde las primeras semanas de la temporada.

Y la paradoja es que esta explosión goleadora llegó al mismo tiempo que sufría un gran golpe con su exclusión de la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro.

Pero Raphinha no entró en guerras dialécticas, no necesitó declaraciones incendiarias y eligió la forma más contundente de responder: los goles.

Y ahora, después de haberse convertido en una fiera que devora las defensas de LaLiga, la pregunta es: ¿podrá Raphinha devolver a la competición la época de Messi y Ronaldo y llamar a la puerta de esa cifra que durante años parecía imposible de alcanzar?

  • Un número que no pertenece a esta época

    Las cifras por sí solas bastan para explicar el momento de Raphinha, pues el astro brasileño ha marcado 12 goles en los primeros 7 partidos de LaLiga, es decir, a un promedio de 1,71 goles por encuentro.

    Y para entender la magnitud de este arranque, basta con ponerlo junto a los mejores inicios de Messi y Ronaldo en el siglo actual.

    Cristiano Ronaldo marcó 13 goles en los primeros 7 partidos con el Real Madrid durante la temporada 2014-2015, mientras que Messi anotó 11 goles en ese mismo número de partidos durante la temporada 2017-2018.

    Raphinha, por tanto, no persigue cifras corrientes, sino que ha comenzado su temporada al estilo de dos jugadores que hicieron que los récords de LaLiga parecieran una propiedad personal suya.

    Y un cálculo sencillo revela aún más la locura de este arranque.

    Si Raphinha mantuviera un promedio de 1,71 goles por partido durante las 38 jornadas, llegaría teóricamente a 65 goles.

    Por supuesto, esto no puede considerarse una previsión del final de temporada, pero el simple hecho de realizar el cálculo demuestra hasta qué punto ha llegado el promedio con el que ha comenzado.

    Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

    • Anuncios

  • La cumbre entre Messi y Ronaldo

    Antes de que Raphinha sueñe con el récord, debe mirar hacia la cima que construyeron Messi y Ronaldo.

    Lionel Messi marcó 50 goles en LaLiga en la temporada 2011-2012, el récord del mayor número de goles en una sola temporada en la historia de la competición, y después llega Cristiano Ronaldo, que anotó 48 goles con el Real Madrid en la temporada 2014-2015.

    La paradoja es que estos dos registros pertenecen a una era que ya se marchó de LaLiga con la partida de sus protagonistas.

    Y desde el final de aquella época, alcanzar la barrera de los cuarenta goles se ha convertido en un acontecimiento raro, mientras que los 50 se han transformado en una cifra que parece lejana a la realidad de la competición.

    Pero Raphinha ahora vuelve a poner sobre la mesa esta zona prohibida.

    No necesita mantener un ritmo de 12 goles cada 7 partidos para batir el récord de Messi; si quiere llegar a los 51 goles, necesita, tras sus 12 goles actuales, 39 goles en los 31 partidos restantes, es decir, a un promedio de 1,26 goles por partido.

  • Suárez, Mbappé y Lewandowski: la diferencia es enorme

    Incluso los grandes goleadores que llegaron después de Messi y Cristiano Ronaldo no pudieron repetir la locura de aquella época.

    Luis Suárez firmó una temporada excepcional con el Barcelona en 2015-2016, cuando marcó 40 goles en LaLiga, su mejor registro en la competición.

    En cuanto a Kylian Mbappé, llegó a 31 goles en la temporada 2024-2025 con el Real Madrid, y después se coronó de nuevo como máximo goleador de la competición en la temporada siguiente con 25 goles.

    Mientras tanto, la mejor temporada de Robert Lewandowski en LaLiga fue la 2022-2023, cuando marcó 23 goles.

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  • La mayor venganza: de la lista de los 30 al sueño del Balón de Oro

    Precisamente aquí es donde la historia se vuelve más apasionante.

    Raphinha fue uno de los nombres más destacados que quedaron fuera de la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro, pese a haber alcanzado el quinto puesto en la edición anterior.

    Y en lugar de entrar en una larga polémica sobre si merecía o no estar presente, su respuesta llegó sobre el terreno de juego: 12 goles en 7 partidos.

    No se trata simplemente de los números de un jugador que ha comenzado bien la temporada, sino del inicio de un escenario excepcional que no terminará con su mero regreso a la lista de candidatos al Balón de Oro 2027, sino que podría desembocar en que la estrella brasileña conquiste ese mismo galardón.

    Y aquí señalamos que no es posible saber si la exclusión se ha convertido realmente en un combustible adicional para él, pero lo que ocurre sobre el césped otorga a la historia de la venganza todos sus elementos.

    Al final, Messi y Cristiano Ronaldo abandonaron LaLiga, y con ellos se marcharon registros goleadores que ya no vemos con facilidad, pero después de tan solo 7 partidos, apareció Raphinha para plantear una pregunta que nadie esperaba: ¿y si el tiempo retrocediera?

    Hasta ahora, la respuesta no está en las declaraciones ni en las nominaciones: la respuesta está en los pies de Raphinha.