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GFX David Alaba Kylian MbappeGetty/GOAL

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«Un momento muy difícil»: Kylian Mbappé rinde un emotivo homenaje a uno de sus «mejores compañeros» en el Real Madrid tras la confirmación de la marcha de David Alaba

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Kylian Mbappé ha enviado un emotivo mensaje a David Alaba tras anunciar el defensa su salida del Real Madrid este verano. El astro francés lo definió como un amigo cercano y fundamental en su adaptación a la vida en la capital.

  • Mbappé reflexiona sobre un vínculo especial

    Mbappé ha usado las redes sociales para lamentar la inminente salida de Alaba del Real Madrid. El contrato del austriaco vence pronto y no se renovará, cerrando una etapa de grandes éxitos en el Bernabéu, con varios títulos, entre ellos la Liga de Campeones.

    En una emotiva publicación en Instagram, Mbappé subrayó lo mucho que ha significado para él el veterano defensa durante su tiempo juntos en España: «Hermano mío, es muy difícil cerrar este capítulo contigo», comenzó el francés.

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  • De rivales a amigos íntimos

    Mbappé y Alaba se conocían antes de ser compañeros en Madrid; se habían enfrentado en partidos europeos e internacionales. En su homenaje, Mbappé explicó cómo pasaron de rivales a tener uno de los vínculos más importantes de su carrera.

    Mbappé añadió: «Eres un gran jugador y una persona aún mejor. Antes eras un gran rival, luego te convertiste en uno de mis mejores compañeros aquí, y ahora puedo decir que eres un amigo que me ha regalado el fútbol».

    An Instagram story screenshot shared by David Alaba (@davidalaba), reposting a message from Kylian Mbappé (@k.mbappe). The image shows Mbappé and Alaba embracing in a hug during a Real Madrid training session. Mbappé's overlaid text reads: "My brother, Such a difficult moment to close this chapter with you. You're a amazing player and even better as a person. You used to be a great rival, then became one of my best teammates here and now I can say that you are a friend that the football gave me. I wish you the best and will always support you in everything you do. Love you my D @davidalaba".Instagram Stories


  • Alaba se despide tras una temporada difícil

    Desde su llegada gratis del Bayern en 2021, el jugador de 33 años ha vivido momentos difíciles. Alaba se hizo titular enseguida, pero las lesiones le han limitado cada temporada. Este curso solo ha jugado 15 partidos, cinco como titular.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro a Alaba?

    Alaba, de 33 años, valorará sus opciones tras el Mundial. Su experiencia y versatilidad en la defensa despiertan el interés de las principales ligas.

    Se especula con un posible fichaje por la Serie A italiana, aunque también tendría ofertas lucrativas en la Major League Soccer de Estados Unidos y en la Liga Profesional de Arabia Saudí.

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