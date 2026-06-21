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Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

¡Un momento histórico para Curazao! Sumó su primer punto en el Mundial al empatar 0-0 con Ecuador; Room fue el héroe con 15 atajadas, y ahora los sudamericanos peligran su clasificación

World Cup
Ecuador vs Curazao
Ecuador
Curazao

El resumen del partido de esta noche.

Curazao, el país más pequeño en la historia del Mundial, sumó su primer punto al empatar 0-0 con Ecuador. El portero Eloy Room, de 37 años, brilló con 15 paradas, la segunda mejor marca en la historia del torneo. Ambas selecciones habían perdido su debut y ahora tienen un punto; su último partido será decisivo.


Las cifras reflejan la superioridad ecuatoriana: 27 remates, 15 a puerta y ningún gol. La Tri no pudo con Room, guardameta del Miami FC, equipo de segunda división en Estados Unidos. Sobresalieron sus intervenciones ante Enner Valencia y, cuando ya no podía más, el larguero detuvo a Preciado. Mal partido de Pervis Estupinan, del Milan; bien Curazao, que, tras encajar siete goles ante Alemania en su debut, hace historia y suma su primer punto en el Mundial.

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    Ecuador-Curazao 0-0


    GOLES:


    GOLES Y JUGADAS DESTACADAS:


    90’ – El balón se va al larguero tras un disparo cruzado de Preciado

    84’ – Valencia lo intenta, pero no consigue abrirse paso en el área,

    74' – Hincapié, solo, falla el 1-0 de cabeza

    60' – Plata cerca el gol para Ecuador; Galindez salva a los suyos

    30' – Error de Estupinán que deja solo a Bacuna, quien no remata.

    3’ – Gran parada de Room a Valencia.

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  • FICHA DEL PARTIDO

    Ecuador (4-4-2): Galindez; Franco (83′ Preciado), Pacho, Hincapié, Estupinan (71′ Angulo); Yeboah (89′ J. Caicedo), Caicedo, Alcivar (46′ Rodríguez), Vite; Valencia, Plata. DT: Beccacece


    Curaçao (5-3-2): Room; Floranus, Gaari, Obispo; Brenet, Comenecia (84' Roemeratoe), L. Bacuna, J. Bacuna (75' Gorrè), Fonville (75' Van Eijma); Locadia (83' Kastaneer), Chong (75' Margaritha). Entrenador: Advocaat


    Árbitro: Ning (China)


    Amonestados: Alcivar (E), Gaari (C), Comenencia (C), Bacuna (C), Locadia (C), Bacuna (C), Kastaneer (C)

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