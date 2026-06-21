Curazao, el país más pequeño en la historia del Mundial, sumó su primer punto al empatar 0-0 con Ecuador. El portero Eloy Room, de 37 años, brilló con 15 paradas, la segunda mejor marca en la historia del torneo. Ambas selecciones habían perdido su debut y ahora tienen un punto; su último partido será decisivo.





Las cifras reflejan la superioridad ecuatoriana: 27 remates, 15 a puerta y ningún gol. La Tri no pudo con Room, guardameta del Miami FC, equipo de segunda división en Estados Unidos. Sobresalieron sus intervenciones ante Enner Valencia y, cuando ya no podía más, el larguero detuvo a Preciado. Mal partido de Pervis Estupinan, del Milan; bien Curazao, que, tras encajar siete goles ante Alemania en su debut, hace historia y suma su primer punto en el Mundial.