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¿Un modelo a seguir para la DFB? Noruega optó por un camino diferente... y ahora triunfa
Tras el último fiasco en el Mundial, Jürgen Klopp afirma que Alemania debe «cuestionar todo, hasta la categoría sub-10». Noruega, en cambio, lleva casi 20 años por otro camino: en lugar de los centros de alto rendimiento, deja que los niños sean niños el mayor tiempo posible. La base son los derechos del niño en el deporte de la federación noruega NIF. Desde 2007 se aplica lo siguiente: las nuevas generaciones pueden practicar diversos deportes según sus necesidades y capacidades. Antes de los nueve años no hay clasificaciones ni campeones; no existen ganadores ni perdedores oficiales. La competición se introduce gradualmente a partir de los 14 años.
En 2026 los resultados saltan a la vista: la «Landslaget» avanza en el Mundial y domina el medallero olímpico a pesar de sus 5,5 millones de habitantes. En 2007 nadie lo imaginaba; la ley solo buscaba dar espacio para probar y fracasar.
- Getty Images Sport
¿Qué puede aprender la DFB del éxito de Noruega?
Alemania, con más de 83 millones de habitantes, aún busca su próxima generación dorada. Ahora surge una alternativa que cuestiona el modelo vigente: ¿debería pensar más como Noruega?
La DFB ya lo aplica en parte y ha reformado su «filosofía de entrenamiento alemana». «Jugar a marcar goles en grupos reducidos es tan importante como beber agua a diario», afirma Hannes Wolf, director de cantera de la DFB, en la web de la federación. Más contacto con el balón, más decisiones. Así busca contrarrestar la presión por el rendimiento y potenciar la creatividad individual y la reducción del estrés. Wolf cuenta con el respaldo de Thomas Broich, responsable de la cantera del Borussia Dortmund, quien cuestiona la utilidad de las clasificaciones en el fútbol infantil, alineándose con el modelo escandinavo.
Pese a ello, la nueva filosofía sigue siendo criticada: tras la eliminación mundialista ante Paraguay, volvió la exigencia de las «virtudes alemanas». El campeón del mundo Sami Khedira alertó sobre una generación de «perdedores perfectamente formados». «No debemos sobreproteger a los jóvenes», afirmó. Lothar Matthäus, Michael Ballack y Bastian Schweinsteiger coincidieron. Piden recuperar pasión, ambición, fortaleza y mentalidad, lemas que ya surgieron tras otros fracasos.
No hay pruebas científicas de que Haaland y su generación hayan llegado a la élite solo por el modelo noruego: el éxito deportivo nunca tiene una sola causa. Pero un ejemplo alemán muestra que la diversidad no perjudica: Dirk Nowitzki fue, en su juventud, el segundo mejor tenista de su promoción y también practicaba balonmano y fútbol. Después construyó una carrera mundial en el baloncesto.
La selección de Noruega para el Mundial 2026
Posición Jugador Club Portero Orjan Nyland FC Sevilla Portero Egil Selvik FC Watford Gol Sander Tangvik Hamburger SV Defensa Kristoffer Ajer FC Brentford Defensa Julian Ryerson Borussia Dortmund Defensa Leo Skiri Ostigard Genoa FC Defensa Marcus Holmgren Pedersen FC Torino Defensa David Moller Wolfe Wolverhampton Wanderers Defensa Fredrik Andre Bjorkan Bodø/Glimt Defensa Torbjørn Heggem FC Bolonia Defensa Sondre Langas Derby County Defensa Henrik Falchener Viking Stavanger Centrocampista Sander Berge FC Fulham Centrocampista Patrick Berg Bodø/Glimt Centrocampista Kristian Thorstvedt US Sassuolo Centrocampista Morten Thorsby US Cremonese Centrocampista Martin Ödegaard FC Arsenal Centrocampista Thelo Aasgaard Glasgow Rangers Centrocampista Fredrik Aursnes Benfica Delantero Erling Haaland Manchester City Delantero Alexander Sörloth Atlético de Madrid Delantero Jorgen Strand Larsen Crystal Palace Delantero Antonio Nusa RB Leipzig Delantero Oscar Bobb FC Fulham Delantero Jens Petter Hauge Bodø/Glimt Delantero Andreas Schjelderup Benfica
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