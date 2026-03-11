Un millón de euros más de salario que ahora: Edin Dzeko rechazó una oferta aparentemente lucrativa de Francia para fichar por el FC Schalke 04

Mientras que Dzeko percibe un salario anual de 300 000 euros en el Königsblauen, según el informe, en el equipo francés de primera división podría haber ganado incluso 1,3 millones de euros, es decir, un millón más. En febrero, el jugador de 39 años confirmó algo similar en una entrevista con Sport Bild, sin mencionar el nombre del club: «Desde el principio dije que el dinero no me importaba. Tenía otras ofertas que eran mucho más lucrativas. Pero eso no era lo que me importaba. Estaba dispuesto a renunciar al dinero por este club».

Dzeko explicó: «Me pregunté: ¿qué quiero? ¿qué necesito? Llegué a la conclusión de que quería un estadio emotivo con aficionados ruidosos. Un club que me volviera a emocionar. De repente, pensé en el Schalke».