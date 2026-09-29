Wirtz se incorporó al Liverpool por la asombrosa cifra de 116 millones de libras el verano pasado, pero el internacional alemán ha pasado por una etapa difícil en Merseyside. Según una entrevista con el medio alemán AZ, Rummenigge está siguiendo de cerca la situación.

Wirtz firmó siete goles y ocho asistencias en 49 apariciones en su temporada de debut, mientras el club flaqueaba bajo las órdenes de Arne Slot. Ahora, con el nuevo entrenador Andoni Iraola, solo ha dado una asistencia en seis partidos. Este bajón drástico ha provocado un intenso escrutinio sobre su estado de forma, alimentando los rumores de una salida rápida.