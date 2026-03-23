¿Un mensaje para Thomas Tuchel? La estrella del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, publica un mensaje de cuatro palabras en Instagram en lo que parece ser una respuesta a su exclusión de la convocatoria de Inglaterra

Alexander-Arnold recurrió a las redes sociales para celebrar la victoria por 3-2 del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid el domingo por la noche. Dos goles de Vinicius Junior y otro de Federico Valverde, que fue expulsado más tarde, aseguraron que los blancos se mantuvieran a cuatro puntos del Barcelona en la lucha por el título de La Liga.

El ex lateral derecho del Liverpool, que se quedó fuera del once inicial, publicó más tarde un mensaje de cuatro palabras en su cuenta de Instagram que decía: «Madrid. Y nada más».

Alexander-Arnold no fue convocado por Tuchel para la última convocatoria de Inglaterra de cara a los próximos partidos internacionales contra Uruguay y Japón, y se enfrenta a una dura batalla para ganarse un puesto en el avión que le llevará a Estados Unidos, Canadá y México este verano.