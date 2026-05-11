¡Un mensaje claro para Jude Bellingham! Lamine Yamal, del Barcelona, se burla de la estrella del Real Madrid tras la victoria en el Clásico

Con la victoria en el Camp Nou, el Barça aseguró su segundo título liguero consecutivo y, con 14 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, ya nadie puede arrebatarle el primer puesto.

Marcus Rashford adelantó al Barcelona en el Camp Nou con un golazo de falta en el minuto 9 y, a los 20, Ferran Torres amplió la ventaja hasta el 2-0 definitivo.

Yamal, recién coronado campeón de España, vio el partido desde la grada; no juega desde finales de abril por una lesión muscular y se perderá lo que resta de temporada, aunque su presencia en el Mundial no corre peligro.