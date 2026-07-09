Según estas informaciones, se baraja un contrato hasta el Mundial de 2030, se han debatido todos los «puntos esenciales» y el campeón del mundo de 2014, Per Mertesacker, se incorporará a la federación.

La rescisión de su contrato como director deportivo de Red Bull, vigente hasta 2029, es el principal escollo para asumir el cargo. No obstante, la millonaria indemnización ya no sería un obstáculo: Klopp (59) seguiría como embajador de la marca de bebidas energéticas. Un detalle que, dada la fama del grupo en el fútbol, promete dar que hablar entre los aficionados.

Los temores del jugador con más partidos internacionales de Alemania, Lothar Matthäus, sobre el salario de Klopp no se confirman: según *Bild*, ganará algo más de los 7 millones anuales de Julian Nagelsmann.

El vínculo de Klopp con adidas —la DFB pasará a Nike— no sería un obstáculo, pues vence tras el Mundial. DFB, adidas y Oliver Mintzlaff, director general de Red Bull, no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.