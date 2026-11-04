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«Un mediocampo sin igual»: ¿superará el trío del París a las leyendas del Barcelona y el Madrid?

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Vitinha
J. Neves
Fabián Ruiz
Luis Enrique
Barcelona
Real Madrid
Z. Zidane
L. Figo
Xavi Hernández
S. Busquets
Andrés Iniesta
España
Francia
Portugal

El póker de goles del Villarreal abre la puerta a las comparaciones

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El desempeño excepcional del trío del centro del campo del Paris Saint-Germain, formado por Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz, abrió la puerta a las comparaciones históricas, después de que el conjunto parisino ofreciera una exhibición deslumbrante ante el Villarreal, el martes, en la Liga de Campeones de Europa, imponiéndose por un contundente 6-0.

Este resultado volvió a poner el foco sobre la enorme fortaleza del medio campo del Paris, que no se limita a dominar los partidos, sino que impone su ritmo y facilita la tarea al resto de sus compañeros, lo que llevó al programa «After Foot» de la emisora francesa «RMC» a plantear una pregunta sobre el lugar que ocupa este trío entre los mejores centros del campo de la historia del fútbol.

Ante la dificultad de encontrar nuevas palabras para describir lo que ofrece el Paris, después de que el equipo haya logrado que lo excepcional parezca habitual, por la enorme compenetración y calidad, las comparaciones históricas se hicieron presentes durante el análisis del partido, ya que el programa dedicó un amplio espacio para hablar del trío que fue una de las principales razones del paseo parisino en España.

Los tres centrocampistas marcaron la mitad de los goles del Paris en el encuentro, después de que Fabián Ruiz anotara dos tantos, tras el gol de la apertura del marcador de João Neves, pero su influencia no se detuvo en la aportación goleadora, sino que se extendió hasta imponer el dominio absoluto sobre el ritmo del juego y consolidar la superioridad colectiva del equipo.

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  • Un lugar excepcional en la historia del fútbol, ¡con una condición!

    Jean-Louis Tourre, redactor jefe de la sección de fútbol de "RMC Sport", consideró que el centro del campo del París es actualmente el mejor del mundo e incluso podría reservarse un lugar excepcional en la historia del fútbol si sus jugadores logran mantener el mismo nivel durante mucho tiempo.

    Tourre afirmó: "Cuando analizamos un partido del París Saint-Germain, debemos empezar por el trío del centro del campo, pues son ellos quienes facilitan todo el encuentro".

    Y añadió: "Cuando colocas junto a ellos a jugadores excepcionales como Doué o Hakimi, hacen mejores a todos los que les rodean. Y con estos jugadores puedes apostar por los jóvenes, hacer rotaciones y dar descanso a los titulares en otras posiciones, porque tienes pilares que están entre los mejores jugadores del mundo en sus puestos".

    Y prosiguió: "No hay nadie en el mundo que los iguale, y creo que incluso en la historia del fútbol no habrá muchos como ellos si mantienen este nivel de rendimiento durante mucho tiempo".

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  • Modelos legendarios en el Barcelona, el Real Madrid, el United y el Milan

    Y aunque el periodista no especificó los nombres de los rivales del trío parisino en esta comparación, hablar de los mejores centros del campo de la historia trae a la memoria el dominante trío del Barcelona de finales de la primera década y comienzos de la segunda década del milenio, formado por Xavi Hernández, Sergio Busquets y Andrés Iniesta, según el informe del propio portal RMC.

    Y añadió: "El fútbol también ha presenciado otros modelos históricos, como el centro del campo del Real Madrid liderado por Zinedine Zidane (junto a Figo y Makélélé) en 2002, el Milan que contó con Gennaro Gattuso, Rivaldo, Andrea Pirlo y Clarence Seedorf, además del Manchester United en la era de Sir Alex Ferguson, con la presencia de Paul Scholes, Roy Keane y Ryan Giggs".

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  • Neves explica las razones del dominio: ¿impone el PSG el miedo a sus rivales?

    Por su parte, el propio Joao Neves se distanció de las comparaciones con las leyendas del juego, y explicó las razones que otorgan al París ese dominio en el centro del campo, rechazando la idea de que el equipo infunde miedo a sus rivales.

    El internacional portugués dijo, en respuesta a una pregunta sobre hasta qué punto los rivales temen al París: "No lo creo. Hemos demostrado que queremos jugar con el balón, corremos por todas partes y deseamos defender de la mejor manera posible". Y aclaró: "Cuando no dispones de mucho espacio ni de tiempo suficiente para controlar el balón, el juego se vuelve más difícil. Nosotros nos basamos en la presión adelantada, y ustedes saben lo mucho que nos movemos constantemente cuando tenemos la posesión del balón. Son cosas que intentamos ejecutar".

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