Las polémicas declaraciones de Oliver Kahn quizá hayan sido el empujón motivador que Jamal Musiala necesitaba tras su larga baja por fractura de peroné y luxación de tobillo, una reincorporación irregular y una nueva dolencia que le excluyó de los partidos internacionales de marzo.
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Un mal que viene bien para el FC Bayern: Vincent Kompany lanza una clara advertencia y plantea una gran pregunta
«Debería renunciar a participar en el Mundial», declaró el expresidente del FC Bayern hace once días en Sky. «Si noto que algo no va bien en mi juego, tengo que trabajar en mí mismo para volver a estar listo». Sus palabras provocaron una oleada de indignación y numerosas muestras de solidaridad con Musiala, además de una impresionante reacción deportiva del delantero de 23 años.
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FC Bayern: Jamal Musiala ha cuajado tres grandes actuaciones consecutivas
En el 5-0 al St. Pauli, Musiala volvió al once tras más de un mes. Marcó el gol 101 de la Bundesliga y dio una asistencia.
En la vuelta de cuartos de la Champions ante el Real Madrid, donde el Bayern ganó 4-3, Musiala provocó con un regate la primera amarilla de Eduardo Camavinga, luego expulsado, y asistió de tacón a Luis Díaz para el empate decisivo. Todo esto tras reemplazar a Serge Gnabry, quien, en ausencia de Musiala, se había afianzado en su posición habitual en el centro del campo.
Tres días después, Gnabry sufrió una distensión en los aductores del muslo derecho en un entrenamiento. El jugador de 30 años se perderá el final de temporada con el Bayern y probablemente el Mundial con Alemania, donde ambos compiten por minutos.
En la fiesta del título ante el VfB Stuttgart, Musiala ocupó el once en lugar de Gnabry. Sus constantes regates destrozaron la defensa rival y uno de ellos permitió el empate de Raphael Guerreiro, su cuarto punto en tres partidos. Al descanso, el técnico Vincent Kompany lo sustituyó: «No hay que exagerar con la carga de trabajo», recordó Musiala.
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FC Bayern: Raphael Guerreiro y Lennart Karl también dan esperanzas
Para el FC Bayern, el regreso de Musiala llega en el mejor momento, dada la baja de Gnabry. «Es pura coincidencia que la lesión de Serge llegue justo cuando Jamal ya está casi listo», reconoció Kompany antes del duelo contra el Stuttgart. Y añadió, casi con incredulidad: «Hemos competido bien gran parte de la temporada sin Jamal. Pero en cuanto Serge cae, recuperamos a un Jamal en buena forma».
Musiala se ha «desarrollado físicamente» desde su larga baja, añadió el martes en rueda de prensa: «Está muy cerca de su mejor nivel. Correr, presionar, ganar duelos: ahora puede hacerlo. Solo queda una pregunta: ¿cuándo volverá ese «Magic Musiala»? Cuando esa libertad total regrese, tendremos una versión mejorada de Jamal. Y, como entrenador, eso lo espero con ilusión».
Tras el duelo ante el Stuttgart, Kompany matizó: «No quiero poner toda la presión sobre Jamal ahora; no sería justo». Gnabry, con 21 participaciones en goles, es el cuarto máximo anotador del Bayern esta temporada y ha rendido a gran nivel en los encuentros clave.
Además de Musiala, Kompany destacó el gol de Raphael Guerreiro ante el Stuttgart, quien podría ser opción para las semifinales de Copa ante el Bayer Leverkusen y de Champions frente al París Saint-Germain. Lennart Karl ya entrena tras su lesión muscular y podría reaparecer pronto.
Jamal Musiala: sus estadísticas de esta temporada
Juegos 16 minutos 633 Goles 4 Asistencias 5