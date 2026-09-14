AFP
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«¡Un mal día para los árbitros!»: Micah Richards carga contra la «injusticia» del VAR mientras el Manchester City, con 10 jugadores, derrota al Manchester United en un derbi polémico
Richards carga contra el nivel del arbitraje
Al derbi de Mánchester rara vez le falta drama, pero la última entrega estuvo marcada más por los silbatos y los monitores que por el propio fútbol. El exjugador del Manchester City Richards no se mordió la lengua en su análisis posterior al partido y sugirió que los árbitros no gestionaron correctamente los momentos más importantes del encuentro.
En declaraciones a Sky Sports, Richards expresó su frustración por el nivel arbitral mostrado. "Creo que ha sido un mal día para los árbitros, creo que ha sido un mal día para el VAR", dijo Richards. "Creo que se equivocaron en la decisión sobre Phil Foden después de 23 minutos y se equivocaron en esta decisión [el gol de Erling Haaland]. Cómo se puede decir que Enzo Fernandez no está disputando [el balón]... Claro que lo está.
"He estado en esa posición como defensa, donde cualquier mínimo movimiento puede marcar la diferencia entre ir a por el balón o no. Por supuesto que le afecta".
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Polémico gol de la victoria de Haaland, en pie
El momento decisivo del partido llegó al cumplirse la hora de juego, cuando Haaland vio puerta. El gol fue anulado inicialmente por los árbitros de campo por fuera de juego, pero una larga revisión del VAR acabó revocando la decisión, para gran furia del banquillo del United.
La cuenta de X del Match Centre de la Premier League intentó aclarar la situación poco después del pitido final. La publicación decía: "El VAR comprobó la decisión del árbitro de no conceder gol por fuera de juego y determinó que Haaland estaba en posición reglamentaria, por lo que recomendó que se concediera el gol. El VAR también consideró que, aunque estaba en posición de fuera de juego, Fernandez no jugó el balón".
Sin embargo, en un sorprendente giro tras el partido, el organismo arbitral del fútbol profesional se puso en contacto con el Manchester United para admitir que conceder el gol fue un "error de juicio". En su comunicado, el organismo reconoció que el VAR "no reconoció el impacto probable de la posición de [Fernandez] y debería haber recomendado una revisión a pie de campo", confirmando que el gol decisivo no debió subir al marcador.
Foden ve la roja en la primera parte
Mucho antes del gol de la victoria de Haaland, el partido dio un giro radical cuando Foden fue expulsado apenas 23 minutos después del inicio. El internacional inglés vio la roja directa por su reacción a una patada del capitán del United, Bruno Fernandes.
Sin embargo, Richards consideró que la expulsión de Foden fue una decisión excesiva por parte del equipo arbitral. Aun así, no tardó en elogiar la manera en que los hombres de Enzo Maresca gestionaron la adversidad. «Simplemente creo que se equivocaron por completo, pero eso no le quita nada al rendimiento del City», añadió Richards. «Aguantar tanto tiempo con 10 hombres es sencillamente increíble. Hablamos de lucha, hablamos de espíritu, nuevo entrenador, primer derbi, ¿qué tienes? Mostraron exactamente lo que son».
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Keane elogia el enfoque astuto del City
Aunque el arbitraje acaparó los titulares, el excapitán del United Roy Keane puso el foco en la batalla psicológica entre los dos rivales. Keane señaló que el United no supo aprovechar su superioridad numérica y acabó siendo superado tácticamente por un City que mostró mucha más madurez pese al caos. La derrota deja al United buscando respuestas después de no lograr derribar un sólido muro azul.
Keane sugirió que el Manchester United careció de la serenidad necesaria para ganar un partido de tanta exigencia. «El City fue más inteligente que el United. Cuando el City se quedó con 10 hombres, quizá los jugadores del United empezaron a pensarlo demasiado», dijo Keane. «Una vez más, hay que mantener la sencillez y seguir haciendo bien las cosas simples. El City, sin duda, fue más astuto». El resultado deja al City celebrando tres puntos muy trabajados, mientras la PGMOL se prepara para el inevitable escrutinio por las decisiones arbitrales de la tarde.
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