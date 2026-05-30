Un lapsus gracioso y una nueva situación de presión: Alexander Zverev se encuentra de repente ante una oportunidad única en Roland Garros

«Debo centrarme en lo que puedo controlar: mis partidos», afirmó el número tres del mundo, nacido en Hamburgo, tras ganar 6-4, 6-3, 5-7 y 6-2 al favorito local. «Ahora jugaré contra Frenkie de Jong; el resto no me importa».

El lapsus, tras tres horas de partido, se debió a la hora. Zverev sabe que su rival es Jesper de Jong, quien ya le ganó un set aquí el año pasado.

El neerlandés, actual 106 del mundo, vive una racha sorprendente en el Bois de Boulogne. El neerlandés, de 25 años, perdió la final de la fase previa pero entró al cuadro principal como “lucky loser”. En primera ronda eliminó a la leyenda suiza Stan Wawrinka y, en la tercera, batió en cinco sets al ruso Karen Khachanov, quien venció a Zverev en la final olímpica de Tokio 2021. El alemán deberá darlo todo.