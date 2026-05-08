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«Un jugador muy completo»: Julián Álvarez «encajaría a la perfección» en el Barcelona, afirma Sergio Agüero
El Barça se fija en Álvarez como sustituto de Lewandowski
Álvarez es uno de los objetivos de los grandes clubes europeos; se rumorea que el Arsenal lo sigue. El interés de los Gunners se ve influido por el director deportivo, Andrea Berta, quien participó en su traspaso del Manchester City al Atlético. Sin embargo, el Barcelona lo ve como el sustituto ideal de Lewandowski, cuyo contrato expira este verano sin perspectivas de renovación, lo que ha provocado la búsqueda urgente de un nuevo referente en el Camp Nou.
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Agüero considera que el argentino es «la opción ideal»
Agüero, quien jugó en City, Atlético y Barcelona, afirma que Álvarez tiene el perfil para triunfar en la capital catalana. En declaraciones a Stake, elogió su versatilidad y generosidad: «Julian sería un buen fichaje para cualquier equipo. En el Barça, todo depende de que se sienta a gusto. Si todo va bien, algún día será campeón de la Liga de Campeones».
«Álvarez es una rareza entre los delanteros de hoy en día», afirma Agüero
Agüero destacó que Álvarez aporta mucho más que goles y subrayó su contribución defensiva, poco habitual en los delanteros actuales. Sobre su posible fichaje, la exestrella del City añadió: «Para el jugador es muy difícil estar allí, muy complicado. Pero si el Barça se fija en él y está rindiendo bien, encaja a la perfección. Le encanta el fútbol y tiene algo que no tienen muchos delanteros: una gran dedicación en la fase defensiva. Julián es un jugador muy completo».
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Una decisión a la vista
Álvarez suma 49 goles y 17 asistencias en 106 partidos con el Atlético, pero su fichaje depende de la compleja situación financiera del Barcelona. Su contrato, vigente hasta 2030, obliga a cualquier interesado a presentar una oferta superior a 100 millones de euros para convencer a Diego Simeone. A medida que se acerca el mercado de fichajes, el delantero debe elegir entre seguir en Madrid o fichar por el Arsenal.