Un jugador intocable... ¿Se ha convertido Ronaldo en el mayor problema táctico de Portugal?

El empate de Portugal ante la República Democrática del Congo en su debut en el Mundial 2026 no fue un tropiezo aislado, sino que revivió una vieja pregunta: ¿cómo es posible que una selección con tantas estrellas rinda por debajo de su potencial?
Sobre el papel, Portugal parece una de las selecciones más completas del mundo, con jugadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha y João Neves, que ofrecen múltiples opciones tácticas, pero sobre el campo no logra explotarlo.
Y tras cada tropiezo resurge la misma pregunta: ¿es Portugal rehén de Cristiano Ronaldo? ¿O el problema está en Roberto Martínez, que aún no encuentra la fórmula para aprovechar su leyenda sin que el equipo lo pague?