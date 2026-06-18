Un jugador intocable... ¿Se ha convertido Ronaldo en el mayor problema táctico de Portugal?

Por años, la sola presencia de Cristiano Ronaldo dio a Portugal una ventaja psicológica y técnica sobre la mayoría de rivales. Llevó a la selección a hombros en momentos históricos y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos, con récords difíciles de igualar.

Sin embargo, el fútbol mira al presente. El Ronaldo actual ya no es el que atacaba los espacios a gran velocidad ni presionaba a los defensas durante todo el partido; la edad ha impuesto otras funciones más pausadas.

El problema no es este cambio natural, sino que Portugal aún lo trata como el eje central: el equipo lo busca en casi todos los ataques y su presencia impone un estilo de juego que ya no corresponde a sus características actuales.

Sin embargo, Portugal tiene jugadores capaces de un juego más variado, rápido y dinámico, pero el sistema sigue girando en torno a Ronaldo.

Y surge la pregunta: ¿acaso su presencia limita ahora las opciones del equipo en vez de ampliarlas?