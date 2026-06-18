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رونالدو - البرتغالai - Gemini
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Un jugador intocable... ¿Se ha convertido Ronaldo en el mayor problema táctico de Portugal?

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nasr FC
1ª División
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
World Cup
Portugal
Arabia Saudí
República Democrática del Congo
EE. UU.

El astro portugués sorprende con una actuación mediocre en la primera jornada del Mundial de Estados Unidos 2026.

El empate de Portugal ante la República Democrática del Congo en su debut en el Mundial 2026 no fue un tropiezo aislado, sino que revivió una vieja pregunta: ¿cómo es posible que una selección con tantas estrellas rinda por debajo de su potencial?

Sobre el papel, Portugal parece una de las selecciones más completas del mundo, con jugadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha y João Neves, que ofrecen múltiples opciones tácticas, pero sobre el campo no logra explotarlo.

Y tras cada tropiezo resurge la misma pregunta: ¿es Portugal rehén de Cristiano Ronaldo? ¿O el problema está en Roberto Martínez, que aún no encuentra la fórmula para aprovechar su leyenda sin que el equipo lo pague?

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo: de la solución al dilema.

    Por años, la sola presencia de Cristiano Ronaldo dio a Portugal una ventaja psicológica y técnica sobre la mayoría de rivales. Llevó a la selección a hombros en momentos históricos y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos, con récords difíciles de igualar.

    Sin embargo, el fútbol mira al presente. El Ronaldo actual ya no es el que atacaba los espacios a gran velocidad ni presionaba a los defensas durante todo el partido; la edad ha impuesto otras funciones más pausadas.

    El problema no es este cambio natural, sino que Portugal aún lo trata como el eje central: el equipo lo busca en casi todos los ataques y su presencia impone un estilo de juego que ya no corresponde a sus características actuales.

    Sin embargo, Portugal tiene jugadores capaces de un juego más variado, rápido y dinámico, pero el sistema sigue girando en torno a Ronaldo.

    Y surge la pregunta: ¿acaso su presencia limita ahora las opciones del equipo en vez de ampliarlas?

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Martínez... el entrenador que teme tomar la gran decisión

    Si Ronaldo es parte del problema, la otra parte recae sobre el entrenador Roberto Martiner, quien tiene una de las plantillas más potentes del campeonato pero evita decisiones polémicas.

    Hasta ahora, Portugal sigue tratándolo como un jugador intocable, titular y con más minutos posibles.

    Sin embargo, las grandes selecciones no se guían por las emociones. Un entrenador de éxito prioriza el bien del equipo sobre cualquier otra consideración, incluso si se trata del mejor jugador de la historia del país.

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    Otras selecciones han reajustado con éxito el papel de sus estrellas al final de su carrera.

    Portugal, en cambio, evita tocar este tema y, mientras tanto, pierde flexibilidad táctica y desaprovecha el talento de sus otros jugadores.

    Por eso, muchos ven el problema no en Ronaldo, sino en la incapacidad de Martínez para equilibrar el respeto a su trayectoria con las necesidades actuales del equipo.

    Además, no aprovecha el talento disponible y ofrece una de las peores versiones de la selección, sin identidad clara, lo que agrava la crisis de la “Brasil de Europa”.


  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    ¿Paga el precio la generación dorada?

    La mayor ironía es que la verdadera víctima de esta crisis no es ni Ronaldo ni Martínez, sino la actual generación portuguesa.

    Portugal tiene ahora la plantilla más profunda y variada de su historia: en casi cada demarcación hay un jugador capaz de competir con los mejores del mundo. Y, sin embargo, la selección no logra erigirse como favorita en los grandes torneos.

    Cuando el sistema gira en torno a un solo jugador, el resto pierde libertad sobre el campo. Y cuando el entrenador evita decisiones audaces, el equipo se convierte en una versión limitada de su potencial.

    No se trata de marginar a Ronaldo, sino de gestionarlo de otro modo: sigue siendo decisivo, aunque ya no de la misma forma que hace diez años.

    Además, varios jugadores, como Bruno Fernandes, han bajado su nivel, así que el problema no recae solo en Ronaldo.

    En realidad, el problema no es la presencia de Cristiano Ronaldo, sino seguir considerándolo «intocable».

    Entre una leyenda que persigue un último capítulo de gloria y un seleccionador reticente a tomar la decisión más difícil, la generación dorada de Portugal arriesga sus mejores años en un bucle de polémicas y tropiezos.