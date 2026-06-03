Un jugador inglés no incluido en la lista mundialista participará en los amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica

Según «The Sun», Scott debutará este mes con la selección inglesa, que prepara el Mundial. El jugador del Bournemouth no entró en la lista final, pero viaja a Florida como uno de los cinco suplentes para reforzar los entrenamientos.

Al faltar varios titulares en la primera fase de la concentración, Scott y los otros reservas participarán en los amistosos. Se espera que el exjugador del Bristol City, clave en la clasificación de los Cherries para la Europa League la pasada temporada, tenga minutos en los dos partidos previos al debut mundialista contra Croacia el 17 de junio.