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«Un jugador especial»: Xabi Alonso promete «construir el equipo del Chelsea en torno a» Cole Palmer
Palmer observa a Inglaterra desde la distancia mientras sus estadísticas brillan
Mientras Tuchel dirige a Inglaterra en la semifinal del Mundial contra Argentina, Palmer ve el partido por televisión. El centrocampista, con 14 partidos y dos goles con la selección, fue sorprendentemente excluido de la convocatoria.
En su lugar, se ha centrado en la pretemporada a las órdenes de Alonso, quien habló con la BBC sobre sus planes para la estrella. Desde que fichó por el Chelsea procedente del Manchester City en septiembre de 2023, Palmer se ha consolidado como un referente: ha disputado 131 partidos con el club londinense, marcando 54 goles y dando 32 asistencias.
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Con el compromiso de construir un equipo en torno a un talento especial
Alonso se muestra entusiasmado tras los primeros días de trabajo con Palmer en el campo de entrenamiento. Aunque el Chelsea acabó décimo la pasada temporada y se quedó fuera de Europa, el técnico confía en la base de la plantilla. Centrado en las cualidades únicas del jugador, Alonso aspira a liderar una revolución táctica en Stamford Bridge.
«Llevamos juntos unos días y él ha llegado con una mentalidad y un espíritu positivos. Quiere disfrutar jugando al fútbol», afirmó Alonso. «Es un jugador especial, de otra categoría y con unas cualidades únicas, y si le ayudamos construyendo un equipo a su alrededor que permita que su talento brille, estaremos más cerca del éxito. Estoy seguro de ello».
Abrirse camino en la jerarquía de Stamford Bridge con títulos
A pesar de las recientes dificultades del Chelsea en la liga nacional, Palmer ya ha saboreado el éxito continental en Londres, al ganar la Conference League en la temporada 2024-25 y el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025.
Alonso, nombrado director técnico en lugar de entrenador principal, trabaja junto a cinco directores deportivos para fichar a los jugadores que necesita Palmer. Su objetivo es alinear la estrategia de fichajes con su visión de juego y devolver al Chelsea a la lucha por los grandes títulos.
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¿Qué les depara el futuro a los Blues?
El Chelsea seguirá su pretemporada con varios amistosos antes del inicio de la Premier League. Alonso reducirá la plantilla y afianzará su estilo en torno a su creador de juego. Los aficionados esperan que esta nueva dupla devuelva a los Blues a los cuatro primeros puestos y les brinde títulos.
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