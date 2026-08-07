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«Un jugador especial»: el técnico del Mónaco aborda los rumores sobre el traspaso de Folarin Balogun tras su actuación en la Copa del Mundo
Luis, desesperado por retener a Balogun
El entrenador del Mónaco, Luis, ha declarado públicamente su firme deseo de retener al delantero Balogun en medio del creciente interés de traspaso. Se espera que el internacional estadounidense de 25 años atraiga a numerosos pretendientes antes de que se cierre el mercado de fichajes. Balogun firmó una destacada campaña en el Mundial, llamando la atención por sus actuaciones decisivas en el gran escenario.
Sus impresionantes actuaciones tanto con su club como con su selección han puesto a varios equipos europeos en máxima alerta. A pesar de la creciente especulación sobre su futuro, el Mónaco está decidido a conservar a su delantero clave. Luis considera al atacante estadounidense una pieza esencial de su plantilla para la nueva temporada.
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El entrenador del Mónaco elogia al delantero «especial»
En declaraciones a los medios tras la victoria por 1-0 del Mónaco sobre el Getafe en un amistoso de pretemporada disputado el jueves, Luis elogió abiertamente al exdelantero del Reims. El técnico brasileño admitió que es casi seguro que pronto llegarán ofertas.
«Es uno de nuestros jugadores. Sé que va a recibir muchas ofertas por su última temporada y por su rendimiento en el Mundial», explicó Luis, en declaraciones recogidas por MaxiFoot. «Es un jugador especial. No encuentras muchos jugadores en el mercado con sus características. Si se queda, estaré realmente, realmente feliz de tenerlo con nosotros».
Alto valor de mercado y contrato largo
El perfil de Balogun se ha disparado tras su productivo rendimiento en la Ligue 1 y su campaña mundialista, que acaparó titulares. Su torneo dejó muchos temas de conversación, incluido un incidente de tarjeta roja que sorprendentemente fue revocado.
Afortunadamente para el Mónaco, el club del Principado cuenta con una posición de fuerza de cara a cualquier próxima negociación de traspaso. El delantero estadounidense está vinculado por un contrato de larga duración en el Stade Louis II. Su actual contrato con el Mónaco se extiende hasta junio de 2028. Este compromiso a largo plazo da al club de la Ligue 1 un control total sobre su futuro mientras sigue aumentando el interés.
- AFP
El Mónaco se prepara para la nueva temporada
El Mónaco se centrará ahora en ganar impulso tras su victoria en el amistoso del jueves ante el Getafe. Luis sigue deseando integrar plenamente a Balogun en su planteamiento táctico de cara a los próximos partidos. Las próximas semanas pondrán a prueba la determinación del Mónaco, mientras los clubes rivales valoran presentar ofertas oficiales por el delantero de 25 años. Si el Mónaco logra rechazar el interés, Luis tendrá a su disposición de cara a la campaña que viene a uno de los talentos ofensivos más singulares de la máxima categoría del fútbol francés.
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