«Un jugador de talla mundial»: la leyenda del FC Bayern de Múnich elogia a Aleksandar Pavlovic

El centrocampista ha impresionado al campeón del mundo de 2014 con su imponente evolución en el Bayern. «Ha dado un salto espectacular y ya es clave en el equipo», destacó el jugador de 40 años.

Para el exfutbolista, Pavlovic ya es clave en la selección alemana. «Tenemos jugadores de talla mundial: Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic y Florian Wirtz», añadió.