Un internacional australiano da positivo por cocaína y le suspenden el carné de conducir tras ser detenido en dos ocasiones por exceso de velocidad

Tras las noticias que afectan al jugador, Football Australia y el sindicato local de futbolistas profesionales confirmaron que seguirán de cerca el caso y le brindarán todo su apoyo.

Un portavoz de Football Australia ha declarado: «Hemos estado en contacto con el jugador y seguimos el asunto, apoyándole en todo el proceso».

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Australia (PFA) emitió otro comunicado con un mensaje similar: «La PFA está al tanto de las noticias sobre Cristian Volpato y se asegurará de que reciba todo el apoyo necesario».