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Un informe de la FIFA revela un récord de 9,89 mil millones de dólares gastados en el mercado de fichajes de verano mundial

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La última Instantánea Internacional de Traspasos de la FIFA ha revelado un mercado de verano récord tanto en el fútbol masculino como en el femenino tras el Mundial de 2026. Los clubes ingleses lideraron el gasto global, ya que solo en el fútbol masculino se registraron más de 12.500 traspasos internacionales, con un total de unos asombrosos 9,89 mil millones de dólares.

  • Gasto récord en fichajes este verano

    La FIFA ha publicado su Instantánea Internacional de Traspasos correspondiente al mercado de mitad de año, confirmando un gasto sin precedentes tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Entre el 1 de junio y el 2 de septiembre, se gastaron la asombrosa cifra de 9,89 mil millones de dólares en traspasos internacionales masculinos, lo que establece un nuevo máximo histórico después de que se completaran más de 12.500 operaciones en todo el mundo.

    El fútbol profesional femenino también experimentó un crecimiento explosivo y de récord, al registrar 1.406 traspasos internacionales. El gasto en el fútbol femenino se duplicó con creces en comparación con 2025, hasta alcanzar una cifra sin precedentes de 28,6 millones de dólares, lo que pone de relieve la rápida expansión global de este deporte.

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  • Elliot Anderson Manchester City 2026-27Getty

    El efecto del Mundial 2026

    El Mundial de la FIFA 2026 sirvió como un enorme catalizador de la actividad de traspasos de este verano, al dar a los jugadores un escaparate global para asegurarse grandes movimientos. Según las cifras de la FIFA, 267 jugadores de 47 nacionalidades diferentes que participaron en el torneo de Norteamérica cambiaron de club durante el mercado de mitad de año.

    Estas estrellas del Mundial generaron por sí solas más de 3.300 millones de dólares en concepto de traspasos combinados. El gran escaparate proporcionó claramente una plataforma de lanzamiento tanto para estrellas consolidadas que afianzaron su estatus en la élite como para talentos emergentes que lograron lucrativos traspasos tras dejar su huella en el mayor escenario.

  • Los clubes ingleses lideran el mercado global

    Los clubes ingleses dominaron el mercado global, al invertir unos enormes 3,02 mil millones de dólares en traspasos masculinos y completar el mayor número de incorporaciones. Italia les siguió como el siguiente país que más gastó, con 1,1 mil millones de dólares, mientras que los clubes franceses recibieron el mayor valor total en ingresos por traspasos, con 1,7 mil millones de dólares.

    En el fútbol femenino, los clubes ingleses también encabezaron la clasificación global de gasto con 8,0 millones de dólares, por delante de España y Alemania. Los clubes suecos fueron los grandes beneficiados en el lado vendedor del mercado, al recibir 4,2 millones de dólares en concepto de traspasos, por delante de los equipos ingleses y franceses.

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  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026-27Getty Images

    Mejora del sistema global de traspasos

    Estas cifras asombrosas subrayan con fuerza la magnitud y el alcance global continuados del mercado internacional de fichajes. Con la Copa del Mundo convirtiendo de forma constante las actuaciones internacionales de élite en nuevas y emocionantes oportunidades a nivel de clubes, lo que está en juego desde el punto de vista financiero en este deporte nunca había sido tan alto, tanto para los jugadores como para los clubes.

    Para ayudar a las partes interesadas a orientarse en este panorama financiero cada vez más complejo, la FIFA ha abierto ahora el acceso público a su Centro de Ayuda TMS. El recurso en línea, recientemente rediseñado, proporcionará a la comunidad futbolística en general orientación esencial, actualizaciones normativas e información transparente sobre los procesos de la Cámara de Compensación de la FIFA de cara a futuros mercados de fichajes.