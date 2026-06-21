¿Un indicio de su marcha?… Renard explica la crisis de Túnez tras la eliminación del Mundial

Elias Al-Sakhi, capitán de Túnez, pidió perdón al público tras los «vergonzosos» partidos contra Suecia y Japón y asumió la responsabilidad de los malos resultados en el Mundial.
Tras la derrota 4-0 ante Japón el domingo en Monterrey, declaró a Radio Jawhara: «Pedimos disculpas al pueblo tunecino; asumimos nuestras responsabilidades. No estábamos al nivel esperado para un Mundial».
El capitán de las «Águilas de Cartago» admitió que el plantel no tiene el nivel necesario para competir en una Copa del Mundo y afirmó: «Participar en el Mundial requiere un trabajo profundo y constante a lo largo de varios años».
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Abogó por una «hoja de ruta» que apueste por la formación desde las categorías inferiores, y concluyó: «Si queremos desarrollar el fútbol tunecino, debemos trabajar en varios frentes, como han hecho otras selecciones africanas».