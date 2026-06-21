¿Un indicio de su marcha?… Renard explica la crisis de Túnez tras la eliminación del Mundial

Hervé Renard, seleccionador de Túnez, reconoció su decepción tras la goleada por 4-0 sufrida ante Japón el domingo en la segunda jornada del Grupo 6 del Mundial.

El técnico francés apuntó a una «grave falta de comunicación» entre las líneas, sobre todo en defensa, como causa del resultado.

Este resultado elimina a Túnez del Mundial antes de su último partido contra Países Bajos, el viernes por la mañana.