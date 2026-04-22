Según Sport Bild, el joven Wisdom Mike se durmió en una reunión matutina del equipo con el entrenador Vincent Kompany el verano pasado.
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¡Un incidente extraño en el FC Bayern! Un jugador se durmió durante el discurso de Vincent Kompany
Según la información, el joven de 17 años salió la noche anterior por Múnich con otro jugador cedido y regresó al campus muy tarde. Mike admitió las acusaciones.
Sin embargo, Kompany fue indulgente y, en lugar de reprenderlo ante el grupo, habló con él en privado.
Según Sport Bild, el club lo castigó con una semana fuera de la residencia; Mike pagó de su bolsillo un hotel. También hablaron con su padre, y tras ello el asunto se dio por zanjado.
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Mike disputó cuatro partidos como profesional con el FC Bayern en la temporada 2025/26.
En el club alemán más laureado, Mike sigue jugando sobre todo con el filial sub-19, donde ha marcado tres goles y dado tres asistencias en once partidos de liga. También ha jugado un encuentro en la Regionalliga (cuarta división) con el segundo equipo, anotando un gol.
Con el primer equipo, sus minutos se redujeron a breves apariciones: Kompany lo alineó en cuatro partidos de la Bundesliga antes de su lesión de cadera, que lo mantiene inactivo. Aún espera su primer gol con el plantel principal.