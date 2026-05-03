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¿¡Un impulso para Trent Alexander-Arnold?! El Real Madrid prescindirá de Dani Carvajal, seis veces campeón de la Liga de Campeones
La renovación del contrato del veterano defensa ya no es una opción.
Según «Marca», Carvajal dejará el Real Madrid, que no le renovará más allá de junio. La decisión llega tras una temporada difícil: el equipo es segundo en La Liga con 74 puntos, a 14 del Barcelona, y encara su segundo curso sin títulos. El lateral, de 34 años, apenas ha jugado 20 partidos lastrado por lesiones de rodilla y musculares, y no ha convencido a la directiva de que puede mantener el nivel.
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Las lesiones acaban con los sueños del Mundial
Una fractura en el pie margina a Carvajal de los últimos partidos nacionales y, con ello, de la selección española para el Mundial. Alexander-Arnold, con un primer año complicado por lesiones en el tendón de la corva y un desgarro muscular, tampoco ha brillado. Aun así, el inglés ha jugado 26 partidos y superado los 1.500 minutos entre La Liga y la Liga de Campeones. El cuerpo médico calcula que Carvajal necesitará de dos a tres semanas de recuperación, pero ya no le queda tiempo para recuperar su puesto antes de que venza su contrato.
Un deterioro de las relaciones y del tiempo de juego
El último año de contrato de Carvajal ha sido sombrío: solo ocho titularidades en Liga y largas ausencias por lesiones. Las tensiones internas han empeorado este decepcionante final. Al ser preguntado por supuestos roces entre el jugador y el cuerpo técnico, el entrenador Álvaro Arbeloa respondió directo: «Era una pregunta fuera de lugar». Esa fricción, sumada a su falta de forma física durante una temporada nacional desastrosa, lo ha marginado del proyecto.
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Allanando el camino para Alexander-Arnold
La salida de Carvajal, triste para un jugador fiel, abre una nueva era. Con su marcha, el Real Madrid tiene un hueco en la defensa. Alexander-Arnold asumirá la responsabilidad de ser el lateral derecho titular en la reconstrucción del equipo.