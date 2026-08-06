El centrocampista del Barcelona Gavi ha demostrado que es un hombre de palabra tras mostrar esta semana un llamativo nuevo aspecto. El internacional español prometió en su día teñirse el pelo de rosa si La Roja lograba ganar el Mundial.

En un primer momento parecía que solo Marc Cucurella iba a cumplir su apuesta del torneo. El defensa del Chelsea acaparó titulares hace más de una semana cuando se tatuó de forma permanente la cara del seleccionador de España, Luis de la Fuente, en el cuerpo. Sin embargo, Gavi ya ha seguido sus pasos con orgullo al cumplir su propia promesa previa al torneo. El centrocampista andaluz mostró su atrevida transformación a sus millones de seguidores en Instagram.