AFP
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«¡Un hombre de palabra!». La estrella del Barcelona Gavi luce un impactante nuevo pelo rosa tras la gloria de España en el Mundial
Gavi cumple su promesa del Mundial
El centrocampista del Barcelona Gavi ha demostrado que es un hombre de palabra tras mostrar esta semana un llamativo nuevo aspecto. El internacional español prometió en su día teñirse el pelo de rosa si La Roja lograba ganar el Mundial.
En un primer momento parecía que solo Marc Cucurella iba a cumplir su apuesta del torneo. El defensa del Chelsea acaparó titulares hace más de una semana cuando se tatuó de forma permanente la cara del seleccionador de España, Luis de la Fuente, en el cuerpo. Sin embargo, Gavi ya ha seguido sus pasos con orgullo al cumplir su propia promesa previa al torneo. El centrocampista andaluz mostró su atrevida transformación a sus millones de seguidores en Instagram.
Un cambio radical, captado por la cámara
Al publicar dos fotos con el pelo completamente rosa, la estrella del Barcelona se limitó a titular la actualización en redes sociales: "Un hombre de palabra". Este llamativo estilo le acompañará durante los últimos días de sus vacaciones de verano. La transformación radical también fue documentada por su peluquero habitual, que compartió encantado un vídeo de todo el proceso. El clip en línea mostraba a un Gavi siempre sonriente, disfrutando plenamente de su nueva y vibrante imagen en la silla del salón.
Doble celebración para el centrocampista
El llamativo cambio de imagen llegó en el momento perfecto para un hito personal. El internacional español celebró oficialmente el miércoles su 22º cumpleaños, conmemorando la ocasión especial con su singular peinado rosa. El futbolista, de 22 años, mira ahora a la próxima campaña nacional con un optimismo renovado. Pronto viajará para reunirse con sus compañeros del Barcelona de cara al calendario de pretemporada.
- Getty Images Sport
Apuntando a un puesto a las órdenes de Flick
Más allá de su éxito internacional, Gavi ha recibido un impulso enorme en el frente de las lesiones. Ahora está completamente recuperado del grave problema físico que le mantuvo apartado durante una parte significativa de la pasada temporada. Su reto inmediato es hacerse con un puesto fijo en el once inicial de Hansi Flick.
Con su condición física plenamente restablecida y una medalla de campeón del mundo ya asegurada, Gavi está perfectamente preparado para la nueva campaña. El centrocampista esperará desempeñar un papel protagonista en el Camp Nou.
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