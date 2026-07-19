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¡Un hito para Jude Bellingham! La estrella inglesa logra una primicia en el Mundial y supera a Harry Kane y Gary Lineker
Una final récord para Bellingham
En un partido para la historia, Bellingham brilló y se ganó un lugar entre los grandes de Inglaterra. El centrocampista de 23 años entró como suplente y, en el tiempo añadido, marcó un gol solitario que cerró el 6-4 sobre Les Bleus.
Sus siete tantos incluyen dobletes ante Panamá y Croacia en la fase de grupos, y otros dos frente a México y Noruega en eliminatorias. El exinternacional inglés Danny Murphy elogió su calma y declaró a la BBC: «Tiene muchísima confianza en su propia capacidad. La paciencia, la técnica, el disparo. ¡Menudo gol del mejor jugador de Inglaterra!».
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Saka brilla en un clásico con 10 goles
Aunque Bellingham acaparó los titulares por su hito, contó con el firme apoyo de un Bukayo Saka en plena remontada. El extremo del Arsenal cuajó una actuación impecable, marcando sus tres primeros goles en la competición y llevándose el balón del partido.
En los últimos minutos, tras un penalti a favor de Inglaterra, Bellingham cedió el lanzamiento a Saka para que completara su hat-trick. Al final, el propio Saka lo confirmó: «Jude nunca iba a lanzarlo; fue el primero en decirme: “Ve a por tu hat-trick”». Siempre lo iba a lanzar yo».
Superando a Lineker y Kane
El logro de Bellingham es histórico: superó a dos de los delanteros más prolíficos de Inglaterra. Los seis goles de Gary Lineker en México 1986 habían sido el referente por más de tres décadas, hasta que el capitán Harry Kane los igualó en Rusia 2018 y en el torneo actual.
Bellingham lidera ahora una lista de élite que incluye a Alan Shearer, Wayne Rooney y Sir Geoff Hurst. Su capacidad para marcar desde el centro del campo lo compara con los jugadores más completos de la historia. Con siete goles en una sola edición, superó lo que muchos delanteros legendarios lograron en varios torneos.
Más goles de un inglés en un mismo gran torneo
- 7 goles – Jude Bellingham (Mundial 2026)
- 6 goles – Harry Kane (Mundial 2026)
- 6 goles – Harry Kane (Mundial 2018)
- 6 goles – Gary Lineker (Mundial 1986)
- 5 goles – Alan Shearer (Eurocopa 1996)
- 4 goles – Harry Kane (Eurocopa 2020), Gary Lineker (Mundial 1990), Wayne Rooney (Eurocopa 2004), Sir Geoff Hurst (Mundial 1966)
- 3 goles – Bukayo Saka (Mundial 2026 y 2022), Marcus Rashford (Mundial 2022), Raheem Sterling (Eurocopa 2020), Harry Kane (Eurocopa 2024), Nat Lofthouse (Mundial 1954), Roger Hunt (Mundial 1966), Sir Bobby Charlton (Mundial 1966), Frank Lampard (Eurocopa 2004) y David Platt (Mundial 1990).
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¿Y ahora qué?
El partido fue atípico: el tercer puesto con más goles en la historia del Mundial. Inglaterra celebraba el hito de Bellingham, mientras Francia veía a Kylian Mbappé batir un récord impresionante. El capitán francés marcó un doblete en la derrota y, con 22 goles, superó a Lionel Messi como máximo anotador de la Copa del Mundo, aunque el argentino aún puede recuperar el trono en la final de mañana contra España.
Mientras el equipo inglés recibía el bronce, todos los ojos estaban en el talento de su mediocampo. El récord de Bellingham refleja su rápido ascenso bajo Tuchel. Con solo 23 años ya superó a leyendas, y su techo parece inexistente.
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