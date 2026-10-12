El Barcelona viaja a Estambul para enfrentarse al Galatasaray el martes por la noche en la segunda jornada de la Liga de Campeones de la UEFA, con el objetivo de mantener su inicio perfecto de la temporada 2026/27. El equipo de Hansi Flick ha encadenado ocho victorias en LaLiga y debutó en Europa con un triunfo por 5-1 ante el Feyenoord.

Sin embargo, el conjunto catalán se medirá a un rival muy motivado, arropado por una afición entregada en el RAMS Park.

El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, reconoció la magnitud del desafío que afronta su equipo: «Jugaremos contra uno de los equipos en mejor forma del mundo en estos momentos».