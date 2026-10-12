Anadolu Agency
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¡Un hervidero turco! El impecable Barcelona, en el punto de mira de un Galatasaray agresivo que busca acabar con su racha de victorias
El Barcelona busca el hito de su décima victoria consecutiva
El Barcelona viaja a Estambul para enfrentarse al Galatasaray el martes por la noche en la segunda jornada de la Liga de Campeones de la UEFA, con el objetivo de mantener su inicio perfecto de la temporada 2026/27. El equipo de Hansi Flick ha encadenado ocho victorias en LaLiga y debutó en Europa con un triunfo por 5-1 ante el Feyenoord.
Sin embargo, el conjunto catalán se medirá a un rival muy motivado, arropado por una afición entregada en el RAMS Park.
El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, reconoció la magnitud del desafío que afronta su equipo: «Jugaremos contra uno de los equipos en mejor forma del mundo en estos momentos».
- Sven Simon
El Barcelona se prepara para afrontar el reto de una presión alta agresiva
El equipo de Flick puede esperar una intensa presión táctica, después de que los anfitriones confirmaran que planean atacar al Barcelona en lugar de replegarse en un bloque defensivo bajo. Los campeones turcos pretenden poner a prueba la salida de balón y la línea defensiva adelantada del Barcelona.
«No nos limitaremos a defender, también atacaremos. Tenemos que pensar en ambas cosas», señaló Buruk durante los preparativos previos al partido.
«Sea cual sea la zona en la que defendamos ante nuestro rival, debemos hacerlo de la mejor manera posible. Ya sea en la tercera zona, en la segunda o en la primera, tenemos que ejercer la máxima presión».
Cómo afrontar la olla a presión turca y la motivación histórica
El Barcelona tiene un balance muy favorable en sus enfrentamientos directos con el Galatasaray, pero los anfitriones se inspiran en su célebre victoria por 2-1 ante los azulgranas en noviembre de 1994.
Con Lamine Yamal, Pedri y Dani Olmo al frente del ataque, el Barcelona aspira a silenciar pronto al público de Estambul.
«Es muy difícil ganar al Barcelona. Conseguimos una victoria contra ellos en 1994», recordó Buruk. «Un resultado positivo contra el Barcelona nos haría muy felices».
- AFP
El excentrocampista Ilkay Gundogan espera un reencuentro
El encuentro también traerá un reencuentro interesante con Ilkay Gundogan, excentrocampista del Barcelona que disputó 51 partidos con el conjunto catalán en la temporada 2023/24 antes de marcharse a Turquía.
Pese a la atención mediática sobre el papel de Gundogan, el Galatasaray confirmó que el veterano sigue plenamente centrado en enfrentarse a su antiguo club.
El Barcelona buscará sumar los tres puntos en Estambul antes de volver a la competición nacional.
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