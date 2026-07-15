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¿Un héroe inesperado? La exclusión de Kobbie Mainoo del Mundial desconcierta a Michael Owen, pero la estrella del Manchester United aún podría ser el Geoff Hurst de Inglaterra en su búsqueda de la gloria mundial
Hurst marcó un hat-trick en la final del Mundial de 1966 con la selección de Inglaterra
Hace 60 años Inglaterra ganó un título mundial en casa. Hurst acaparó los titulares al marcar un histórico hat-trick contra Alemania Occidental en Wembley.
Había arrancado el torneo por detrás de Jimmy Greaves en la jerarquía de delanteros, pero una lesión del ariete titular le abrió el camino.
Hurst aprovechó su oportunidad y marcó tres goles; algunos aficionados saltaron al campo antes de que el partido acabara. La leyenda del West Ham sigue siendo un ejemplo, pues ninguna selección inglesa ha repetido el éxito de aquel equipo de Sir Alf Ramsey.
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Mainoo aún no ha jugado en el Mundial 2026.
La generación de 2026 ya está en semifinales y se medirá a Lionel Messi y Argentina. Aún no se sabe si Mainoo tendrá minutos. No ha jugado en este Mundial y su último partido fue un amistoso contra Costa Rica el 10 de junio.
Tuchel ha optado por otros jugadores, incluso forzando encajes tácticos. En las redes sociales se preguntan, con humor, por qué el seleccionador margina a este mediocampista de 21 años.
Por qué Mainoo, estrella del Manchester United, aún puede ser clave
Al preguntársele si sentía pena por Mainoo, dado que la selección inglesa ha echado en falta un mediocentro de control, el exjugador de los «Tres Leones» Owen —embajador en el Reino Unido de Casino.org, sitio que ayuda a comparar casinos online británicos deconfianza— declaró a GOAL: «Un poco sí, porque creo que sin duda puede tener un papel importante en el Mundial. ¿Y quién sabe? Las cosas cambian, surgen héroes inesperados.
«Nuestro mejor momento en este país, cuando ganamos el Mundial, ¿quién habría pensado que Geoff Hurst jugaría? Jimmy Greaves era lo mejor desde la invención del pan de molde. Mi padre no para de hablar maravillas de Jimmy Greaves. Cuando alguien menciona el mejor once de Inglaterra y cosas por el estilo, mi padre dice enseguida: “Jimmy Greaves”. Era increíblemente bueno. Pero las cosas cambian y, de repente, juega Geoff Hurst, y mira lo que pasa.
Puede surgir una sorpresa, y Mainoo podría serla; no se puede bajar la guardia. Si nos hubieran eliminado, se habría armado un gran revuelo, porque, en realidad, nadie debería estar a nuestro nivel.
«Dijimos que el partido contra México era el más difícil de la historia, pero vamos. Si jugáramos mañana contra Noruega en terreno neutral, la gente esperaría que les ganáramos 2-0 o 3-0. Así que, en teoría, deberíamos ganar a todos.
Este contra Argentina es el primer partido de verdad, uno en el que todo está en el aire y que nos pondrá a prueba. Hasta ahora todo ha sido lo esperado de Inglaterra.
«Ya veremos, pero si queremos ganar el torneo, habrá giros inesperados y héroes que ahora no imaginamos. Mainoo podría ser uno de ellos».
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Inglaterra se enfrenta a Argentina en semifinales.
Inglaterra busca un nuevo héroe, un nuevo Hurst para la generación actual. El capitán Harry Kane y el centrocampista Jude Bellingham, con seis goles cada uno, han liderado hasta ahora.
Ante Argentina se requerirán más chispazos de genialidad, y alguien deberá marcar de cerca a Messi, ocho veces Balón de Oro. Mainoo, canterano de Old Trafford, podría tener su oportunidad: más vale tarde que nunca.
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