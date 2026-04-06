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Un hechizo maldito... Un fuego cruzado devora las defensas del Real Madrid y del Al-Hilal

FEATURES
Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
1ª División
Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
Primera División
X. Alonso
S. Inzaghi
Álvaro Arbeloa
K. Benzema
K. Mbappe
Morocco
Liga de Campeones
AFC Liga de Campeones
Arabia Saudí
España
Italia
Francia
Marruecos

El Real Madrid y el Al-Hilal evalúan los daños en una temporada difícil y llena de retos

El retroceso no fue una sorpresa, sino más bien algo que se fue carcomiendo desde dentro sin hacer ruido; al principio, los signos de desconcierto eran fugaces, pero luego empezaron a repetirse, hasta convertirse en parte de un panorama muy diferente al que todos estaban acostumbrados.

Entre las paredes del Real Madrid y el Al-Hilal, el declive no fue ruidoso, sino que se fue extendiendo en silencio: resultados cada vez peores, confianza tambaleante y pequeños detalles que de repente se convertían en grandes crisis, como si ambos equipos caminaran por un mismo camino sin darse cuenta de cuál era su final.

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El panorama se ha vuelto más confuso y desconcertante para todos, oscilando entre preguntas que no encuentran una respuesta clara: ¿Es la magia que ha perdido su brillo? ¿O una maldición que se ha colado sin previo aviso? Entre estrellas que deslumbran al mundo y un rendimiento que despierta inquietud, se forma un sufrimiento común que no reconoce el valor de los grandes nombres ni hace concesiones a la historia.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    De un fenómeno evidente a una crisis oculta

    En el Real Madrid, es innegable la calidad de las estrellas que componen la plantilla, con un ataque liderado por Mbappé, Vinícius, Rodrygo y Arda Güler, al que más tarde se unirán Alexander Arnold y Dean Hausen para reforzar las filas.

    Todos estos nombres prometedores sugieren una fuerza evidente y un enorme potencial sobre el papel, pero la realidad sobre el terreno de juego revela una brecha entre las capacidades individuales y la cohesión colectiva, lo que hace que el equipo parezca a veces carecer de una identidad clara.

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    En cuanto al Al-Hilal, se ha convertido en uno de los clubes con mayor riqueza de estrellas, especialmente tras el histórico mercado de invierno, que vio la incorporación de siete jugadores destacados a una plantilla ya existente, liderada por Karim Benzema, Mohamed Kader Miti y el defensa Pablo Marí, además de contar con una columna vertebral formada por Salem Al-Dossari, Malcom, Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Savic y Ruben Neves.

    A pesar de este brillo, se vislumbra una crisis oculta en ambos equipos, ya que las estrellas se convierten a veces en una carga debido a la dificultad de integrar a todos en un estilo colectivo armonioso, ya que la fuerza sobre el papel no significa necesariamente éxito sobre el terreno de juego, y la dependencia de las capacidades individuales a veces oculta la falta de cohesión colectiva y de eficacia táctica, lo que complica aún más el panorama ante la afición.

    La paradoja es que ambos equipos cuentan con todos los elementos de fuerza, desde nombres de renombre hasta una enorme experiencia, pero lo que ocurre entre bastidores cuenta una historia completamente diferente: una falta de armonía y una magia que ya no es capaz de salvar los momentos difíciles, sino que se ha convertido en parte de la crisis que amenaza la estabilidad de ambos equipos esta temporada.


    • Anuncios
  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Proyecto sin terminar

    Al comienzo de la temporada, el Real Madrid parecía prepararse para una nueva etapa de gloria, tras fichar al español Xabi Alonso y generar nuevas esperanzas de construir un equipo competitivo capaz de volver a lo más alto.

    Pero la realidad no fue como todos imaginaban, ya que el equipo se enfrentó a una serie de resultados impactantes y a continuas crisis en el vestuario, además de dificultades para aplicar el nuevo estilo de juego sobre el terreno de juego.

    El impactante comienzo quedó patente desde las semifinales de la Copa Mundial de Clubes, cuando el Real Madrid cayó ante el París Saint-Germain por un contundente 4-0, lo que supuso la primera señal de que el camino no sería fácil. A esto le siguió una amarga derrota en el derbi de Madrid ante el Atlético por 2-5 en la séptima jornada, lo que aumentó la inquietud en el seno del club blanco.

    En la fase de grupos de la Liga de Campeones, las derrotas ante el Liverpool y el Manchester City aumentaron la sensación de desconcierto entre la afición, antes de que la racha de malos resultados culminara con la pérdida del título de la Supercopa de España ante el Barcelona en la final por 2-3 el pasado mes de enero, lo que dejó claras señales del fracaso del nuevo proyecto, a pesar de las grandes expectativas con las que había comenzado.

    La experiencia no duró mucho, ya que, solo seis meses después del inicio, se anunció la salida de Xabi Alonso de su cargo, para nombrar a Álvaro Arbeloa como su sucesor, en un intento por salvar lo que se pudiera salvar y volver a encarrilar al equipo.


  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inzagi suscita polémica

    Por su parte, el Al-Hilal decidió contratar al italiano Simone Inzaghi justo antes del Mundial de Clubes, con el fin de iniciar una nueva etapa con un estilo diferente al habitual del «Zaim», que suele caracterizarse por un juego muy ofensivo.

    El objetivo era construir un equipo capaz de competir a nivel internacional, pero el comienzo no estuvo exento de retos, sobre todo al adoptar un estilo poco familiar para la afición y los jugadores.

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    Inzaghi comenzó su andadura en el Mundial de Clubes con una actuación destacada, en la que el Al-Hilal empató 1-1 con el Real Madrid, luego forzó un empate a cero con el Salzburgo austriaco, antes de imponerse al Pachuca mexicano para asegurarse el pase a octavos de final.

    La gran sorpresa fue la victoria por 4-3 sobre el Manchester City, lo que dio al equipo un gran impulso moral, pero el final fue decepcionante tras la derrota ante el Fluminense brasileño, con lo que el Al-Hilal se despidió de la competición a pesar de su excelente actuación.

    Y aunque el equipo no sufrió ninguna derrota posterior en las distintas competiciones, el rendimiento colectivo no se mostró a un nivel cohesionado, y la dependencia de las capacidades individuales se hizo más evidente que la organización colectiva.

    El mayor reto para Inzaghi ahora es lograr un equilibrio entre la nueva identidad y la naturaleza tradicional del Al-Hilal, de modo que el estilo individual se convierta en una fuerza colectiva sostenible, antes de que la falta de armonía se convierta en una crisis más profunda en las próximas temporadas.


  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Presiones conjuntas

    La ironía es que el Real Madrid y el Al-Hilal, a pesar de contar con una pléyade de estrellas y de aspirar a dominar los campeonatos, están sufriendo unos resultados decepcionantes que aumentan la presión sobre ellos día tras día.

    El ataque mediático y de la afición no cesa, y las críticas se intensifican con cada tropiezo, lo que hace que la presión sea cada vez más palpable sobre el terreno de juego y en las cuentas de ambos equipos.

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    La situación en Madrid parece aún peor, ya que el Real Madrid ha perdido el título de la Supercopa nacional y está a punto de perder la Liga a favor del Barcelona, que le aventaja en 7 puntos a falta de 8 jornadas para el final.

    Todo ello hace que el camino del equipo hacia la defensa de los títulos tradicionales esté plagado de retos y aumenta las dudas sobre su capacidad para recuperar la cohesión que ha perdido a lo largo de la temporada.

    En cuanto al Al-Hilal, comenzó la temporada con un gran desafío tras renunciar a disputar la Supercopa, y hoy se enfrenta al riesgo de perder la liga tras ampliarse la diferencia con el líder, Al-Nassr, a 5 puntos a falta de 7 jornadas para el final.

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    El rendimiento inconsistente y la dependencia de las habilidades individuales no logran ocultar la brecha táctica, lo que hace que la tarea de ambos equipos sea extremadamente difícil para alcanzar sus objetivos esta temporada.

    A pesar de todas las dificultades, el Real Madrid sigue teniendo la oportunidad de lograr el doblete de Liga y Champions, y el Al-Hilal tiene ante sí la misma oportunidad, además de la Copa del Rey.

    Sin embargo, la mala situación técnica y el descenso de los resultados en un momento delicado podrían conducir a un final doloroso, de modo que el enfrentamiento se convierta con el tiempo en una verdadera prueba para la paciencia de la afición y la capacidad de las estrellas de darle la vuelta a la situación antes de que sea demasiado tarde.

  • Kylian Mbappe - كيليان مبابيKooora

    Un hechizo francés maldito

    En medio de todas las crisis que atraviesan el Real Madrid y el Al-Hilal, la afición confiaba en las habilidades de las estrellas francesas: Mbappé en el Real Madrid y Benzema en el Al-Hilal. Las expectativas eran altas, pero la realidad ha demostrado que el brillo individual por sí solo no basta para sacar a ambos equipos de sus crisis.

    A pesar del brillo individual de Mbappé, su presencia provoca una falta de juego colectivo en el Real Madrid, al depender de él únicamente en el aspecto ofensivo, sin aportar soluciones, a diferencia de la etapa en la que estuvo ausente por lesión.

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    En cuanto a Benzema con el Al-Hilal, se esperaba que fuera el factor decisivo, dada la presencia de una constelación de estrellas técnicamente superiores a las de su anterior equipo, el Al-Ittihad; sin embargo, las continuas lesiones y la dificultad para adaptarse al estilo colectivo impidieron alcanzar lo esperado, por lo que su presencia ha tenido menos impacto a nivel colectivo de lo que se esperaba.

    La ironía es que la magia francesa, que siempre ha despertado el entusiasmo, se ha convertido en un factor que aumenta el sufrimiento de ambos equipos, ya que el brillo individual no se corresponde con la armonía colectiva, dejando a la afición en una espera constante entre la esperanza y la preocupación, a la espera de que vuelva el verdadero brillo y devuelva a ambos equipos a la senda de las victorias.