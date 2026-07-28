Alonso se estrenó con victoria como entrenador del Chelsea, pero su equipo tuvo que emplearse a fondo en un trepidante triunfo por 6-4 sobre el Western Sydney Wanderers. El liderato en el marcador cambió de manos hasta cinco veces en un encuentro frenético en el Accor Stadium.

A pesar de tener que lidiar con un césped muy castigado tras un fin de semana de partidos de rugby, el Chelsea presentó una alineación inicial joven con figuras del primer equipo como Tosin Adarabioyo, Liam Delap y Dario Essugo. El debutante Dastan Satpayev adelantó pronto al Chelsea, pero los anfitriones australianos aprovecharon repetidamente la mala defensa para mantener el partido en el caos.