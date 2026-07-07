Un guion desgarrador: ¿cómo Egipto desperdició un logro histórico en 13 minutos ante Argentina?

Hossam Hassan alineó a Haitham Hassan e Imam Ashour en las bandas, con Mohamed Salah y Mustafa Zico en la delantera.

En los primeros minutos, Egipto mantuvo un bloque defensivo medio, presionando al portador del balón en zonas concretas sin replegarse totalmente.

Tras el gol de Yasser Ibrahim en el 15’, de cabeza tras un centro de Marwan Attia, los Faraones recularon a un bloque bajo, defendiendo a menudo con seis hombres frente al área para proteger la ventaja cediendo la posesión.

En la segunda parte mantuvo las transiciones rápidas y evitó la construcción de juego.

La calidad de Haitham Hassan y Mohamed Salah en la creación, unida a la fuerza de Mustafa Zico, permitió el segundo gol en el 67’, tras una jugada colectiva iniciada por Salah y Haitham.