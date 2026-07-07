Un guion desgarrador: ¿cómo Egipto desperdició un logro histórico en 13 minutos ante Argentina?

Aunque Argentina no brilló durante gran parte del partido, Lionel Messi se cargó el equipo al hombro en el momento decisivo. Falló el penalti en el 19, detenido por Shubair en el 21, un revés que podría haber truncado su influencia.
Aun así, lo más destacable fue su capacidad para superar ese momento y seguir trabajando sin descanso, sobre todo en los últimos veinte minutos, cuando se convirtió en el motor de la remontada.
Messi jugó sobre todo en la derecha y, a veces, recurrió al centro para ayudar en la creación y abrir espacios ante la defensa egipcia, antes de regresar al área.
Ese patrón de movimientos dio fruto en el gol de Cristian Romero (minuto 79), al ceder el balón con precisión al área, donde, tras un rebote en Montiel, llegó a los pies del defensa argentino.
Solo cuatro minutos después, Messi marcó el 2-2 con un potente disparo desde dentro del área (83'), demostrando su capacidad para decidir aunque el equipo no brille. Finalmente, Enzo Fernández anotó el 3-2 definitivo. (93).