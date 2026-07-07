Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

Traducido por

Un guion desgarrador: ¿cómo Egipto desperdició un logro histórico en 13 minutos ante Argentina?

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
L. Messi
L. Scaloni
H. Hassan
M. Ziko
M. Shobeir
FEATURES
Analysis
Argentina
Egipto
EE. UU.

Egipto estuvo a punto de lograr un triunfo histórico en el Mundial: ganaba 2-0 a Argentina hasta el minuto 79. Sin embargo, en los últimos 13 minutos la Albiceleste remontó y venció 3-2.

La disciplina defensiva de Egipto y la reacción final de Argentina muestran cómo el equipo de Hossam Hassan rozó la hazaña y cómo Messi y los suyos se salvaron in extremis.

  • El gol por sorpresa... y la protección de la ventaja

    Hossam Hassan alineó a Haitham Hassan e Imam Ashour en las bandas, con Mohamed Salah y Mustafa Zico en la delantera.

    En los primeros minutos, Egipto mantuvo un bloque defensivo medio, presionando al portador del balón en zonas concretas sin replegarse totalmente.

    Tras el gol de Yasser Ibrahim en el 15’, de cabeza tras un centro de Marwan Attia, los Faraones recularon a un bloque bajo, defendiendo a menudo con seis hombres frente al área para proteger la ventaja cediendo la posesión.

    En la segunda parte mantuvo las transiciones rápidas y evitó la construcción de juego.

    La calidad de Haitham Hassan y Mohamed Salah en la creación, unida a la fuerza de Mustafa Zico, permitió el segundo gol en el 67’, tras una jugada colectiva iniciada por Salah y Haitham.

    • Anuncios

  • Argentina: campeón apagado que requiere una revisión urgente.

    Argentina mostró carencias ante Egipto y Cabo Verde. Es el segundo partido seguido en el que el equipo de Messi sufre: recibió cuatro goles en seis remates y no encontró respuestas en los momentos clave.

    En la primera parte le costó penetrar por dentro ante la presión egipcia y la superioridad numérica frente a Mustafá Shubair, además de la repetición de perfiles en la alineación de Scaloni.

    Será interesante ver si Giuliano Simeone o Nicolás González reciben más minutos, pues el equipo necesita ampliar el campo y generar peligro por las bandas.

    La derecha fue poco productiva, mientras que casi todas las ocasiones nacieron en la izquierda, lideradas por Nicolás Tagliafico.

  • 13 minutos... ¿Cómo le dio la vuelta al partido Scaloni?

    Lionel Scaloni reforzó el ataque con Lautaro Martínez por De Paul y Nicolás González por Tagliafico, aumentando la presión en el último tercio.

    Hossam Hassan respondió con el ingreso de Trezeguet por Haytham Hassan, pero el ajuste no tuvo el mismo efecto.

    En solo 13 minutos, el partido cambió por completo.

    En el 79, Romero recortó distancias de cabeza tras pase de Messi y toque de Montiel; el propio Messi igualó en el 83 con un disparo dentro del área, y Enzo Fernández firmó la victoria en el 90+2.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • El hombre decisivo... La avalancha de Messi no se detiene

    Aunque Argentina no brilló durante gran parte del partido, Lionel Messi se cargó el equipo al hombro en el momento decisivo. Falló el penalti en el 19, detenido por Shubair en el 21, un revés que podría haber truncado su influencia.

    Aun así, lo más destacable fue su capacidad para superar ese momento y seguir trabajando sin descanso, sobre todo en los últimos veinte minutos, cuando se convirtió en el motor de la remontada.

    Messi jugó sobre todo en la derecha y, a veces, recurrió al centro para ayudar en la creación y abrir espacios ante la defensa egipcia, antes de regresar al área.

    Ese patrón de movimientos dio fruto en el gol de Cristian Romero (minuto 79), al ceder el balón con precisión al área, donde, tras un rebote en Montiel, llegó a los pies del defensa argentino.

    Solo cuatro minutos después, Messi marcó el 2-2 con un potente disparo desde dentro del área (83'), demostrando su capacidad para decidir aunque el equipo no brille. Finalmente, Enzo Fernández anotó el 3-2 definitivo. (93).

  • Una pregunta desconcertante... La tarjeta que faltaba en los momentos decisivos

    En los últimos minutos, con ventaja de dos goles, Hossam Hassan podría haber reforzado la defensa. Con la creciente presión argentina y los cambios ofensivos de Lionel Scaloni, que aumentaron la presencia de jugadores en el área, podría haber sido útil reforzar la zaga con un defensa más, como Husam Abdel-Majeed, para mantener la superioridad numérica y contener los centros y los duelos aéreos.

    El gol de Cristian Romero (79’) nació dentro del área, antes de que la avalancha argentina abriera espacios en busca del empate, lo que alimenta el debate sobre si un central más habría ayudado a Egipto a aguantar hasta el final.

    No obstante, no se puede afirmar que ese cambio hubiera evitado la remontada, pero sí era una opción válida cuando el ritmo del partido cambió y salieron los jugadores egipcios más influyentes: Imam Ashour y Haytham Hassan, mientras el rendimiento de los suplentes ofensivos Trezeguet, Marmoush y Zizo no fue suficiente para cambiar el marcador.

  • Mustafa Shubair: el salvavidas que alargó el sueño.

    Mustafa Shubair fue clave para que Egipto mantuviera su ventaja ante Argentina, como ya había hecho en otros partidos.

    En el minuto 21 detuvo un penalti de Lionel Messi, señalado dos minutos antes tras un contacto entre Haytham Hassan y Nicolás Tagliafico.

    Sofascore le otorgó un 7,3 tras detener cuatro disparos (tres dentro del área) y el penalti.

    Su valor de “goles evitados” fue de -0,31, lo que refleja los tantos que probablemente habría encajado de no ser por sus intervenciones.

    Ganó todos los duelos aéreos y terrestres, recuperó siete balones, aportó tres acciones defensivas y acertó el 78 % de sus pases (21 de 27).

    Gracias a él, Egipto mantuvo su defensa baja con confianza y acabó la primera parte 1-0, pese a la superioridad argentina en la posesión.

  • Zico... uno de los grandes descubrimientos del torneo.

    Mustafa Zico destaca en el Mundial 2026. Debutó contra Rusia en mayo y ya es clave para Egipto.

    Ha actuado como extremo en ambas bandas y como delantero, destacando por su esfuerzo, sus arrancadas, su agresividad en los duelos y su fuerza física, además de su habilidad para regatear, rematar y asistir.

    Su irrupción fue una de las sorpresas del torneo y su actuación ya forma parte de la historia del fútbol egipcio.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse