Getty/GOAL
Traducido por
«Un gran sueño»: Jeremy Jacquet formaliza su fichaje por el Liverpool por 60 millones de libras
Llegada a Anfield de una joven promesa francesa
El jugador de 20 años ha fichado por el Liverpool por 55 millones de libras, más 5 millones en variables. El acuerdo se cerró en enero, pero el club lo oficializó el miércoles tras completar todos los trámites. Firmó un contrato de cinco años con opción a uno más.
- AFP
Superar a la competencia
Jacquet expresó su alegría por incorporarse a este gigante de la Premier League y declaró en la página web oficial del club: «Me siento muy bien, las primeras impresiones son buenas y estoy muy contento de empezar aquí. Estoy muy contento. Al ver las instalaciones, me imagino ya formando parte de este equipo. Me siento a gusto aquí y tengo muchas ganas de empezar. Para mí es un gran sueño, es un gran club. Un club como el Liverpool es un gran sueño para mí».
El Liverpool actuó con rapidez para ficharlo, superando la competencia del Bayern de Múnich y del Chelsea. El defensa admitió que el proyecto deportivo de Anfield fue decisivo, sobre todo la oportunidad de aprender de estrellas consagradas, y añadió que la plantilla del Chelsea le pareció demasiado saturada en comparación con el camino más despejado que le ofrecen los Reds.
«En el Chelsea había mucha competencia en mi posición, mientras que en el Liverpool, además de que Virgil van Dijk está cerca del final de su carrera, entrenar con él será increíble; me enseñará mucho. No hay nada mejor que aprender de jugadores así», declaró el joven.
Superar los contratiempos derivados de las lesiones
El camino hacia Anfield no ha sido fácil para el internacional sub-21 francés. Poco después del acuerdo inicial en enero, Jacquet sufrió una grave lesión de hombro que amenazó su progresión. Sin embargo, ya completó un riguroso programa de rehabilitación y ahora se entrena individualmente para llegar listo a la pretemporada.
Se unirá a una defensa dirigida por el nuevo técnico Andoni Iraola, que busca combinar experiencia y juventud. Competirá por un lugar en el once con Virgil van Dijk, Joe Gómez y Giovanni Leoni, quien también regresa de una lesión de ligamento cruzado anterior.
- Getty
Cómo afrontar la presión de los precios
La inversión de 60 millones de libras convierte a Jacquet en uno de los defensas franceses más caros de la historia, un hecho que, como él reconoce, le somete a gran escrutinio. Con solo 37 partidos en la Ligue 1, sabe que muchos cuestionarán el precio pagado por un jugador tan joven.
Al hablar de las expectativas, Jacquet afirmó: «Los jóvenes prometedores alcanzan precios elevados y eso añade presión: ¿valgo ese precio o no? Creo que tengo lo mínimo necesario para estar a la altura. Voy allí para jugar todo lo posible. Si los clubes más grandes de Europa están interesados, no vamos a rechazarlos. Están ahí por una razón».