«Un gran sueño»: Jeremy Jacquet formaliza su fichaje por el Liverpool por 60 millones de libras

Jacquet expresó su alegría por incorporarse a este gigante de la Premier League y declaró en la página web oficial del club: «Me siento muy bien, las primeras impresiones son buenas y estoy muy contento de empezar aquí. Estoy muy contento. Al ver las instalaciones, me imagino ya formando parte de este equipo. Me siento a gusto aquí y tengo muchas ganas de empezar. Para mí es un gran sueño, es un gran club. Un club como el Liverpool es un gran sueño para mí».

El Liverpool actuó con rapidez para ficharlo, superando la competencia del Bayern de Múnich y del Chelsea. El defensa admitió que el proyecto deportivo de Anfield fue decisivo, sobre todo la oportunidad de aprender de estrellas consagradas, y añadió que la plantilla del Chelsea le pareció demasiado saturada en comparación con el camino más despejado que le ofrecen los Reds.

«En el Chelsea había mucha competencia en mi posición, mientras que en el Liverpool, además de que Virgil van Dijk está cerca del final de su carrera, entrenar con él será increíble; me enseñará mucho. No hay nada mejor que aprender de jugadores así», declaró el joven.



