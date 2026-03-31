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Nagelsmann, Havertz, Karlimago images / Ulrich Hufnagel
Tim Ursinus

Traducido por

Un gran «pero» en el caso de Kai Havertz; Lennart Karl ya puede hacer las maletas para el Mundial: los ganadores y los perdedores de la selección alemana

World Cup
FEATURES
Germany vs Ghana
Germany
Ghana
Amistosos
J. Nagelsmann
L. Karl
D. Undav
L. Sane
K. Havertz
W. Anton
N. Schlotterbeck
Antonio Rüdiger
L. Goretzka
A. Stiller
N. Brown
D. Raum
J. Kimmich

La delantera de la selección alemana brilla tanto sin (como con) Deniz Undav; Lennart Karl demuestra que merece algo más que una simple prueba; la defensa se mantiene firme a pesar de algún que otro tropiezo, y las medidas de Julian Nagelsmann están dando sus frutos. Los ganadores y los perdedores de la DFB tras la concentración de marzo.

La selección alemana ha comenzado el año del Mundial como era de esperar, con dos merecidas victorias. Es cierto que el equipo de la DFB careció de autoridad en algunos momentos, tanto en el 4-3 en Suiza como en el 2-1 contra Ghana. Sin embargo, la estructura básica y el planteamiento para el Mundial, que se celebrará dentro de 72 días, ya están definidos. 

Por lo tanto, hay poco que cambiar en la plantilla actual, tal y como ya dejó claro Julian Nagelsmann tras su nombramiento (y en la mítica entrevista con la revista kicker). No obstante, en algunos aspectos aún se pueden y se deberán realizar ajustes, lo que posiblemente afecte a algún que otro jugador. Y es que, ni mucho menos todos lograron convencer, mientras que otros aprovecharon su oportunidad —o incluso se beneficiaron como espectadores. 

  • Al final, hubo ganadores y perdedores en todas las líneas del equipo. En particular, la línea ofensiva, liderada por el recién incorporado Kai Havertz y Florian Wirtz, convenció por su buen juego colectivo. Ambos rebosaban ganas de jugar y brillaron con regates espectaculares y una gran visión de juego.

    Además, Wirtz cuajó en Suiza el que probablemente sea su mejor partido con el águila en el pecho. El jugador del Liverpool participó directamente en los cuatro goles, dos de los cuales los marcó él mismo gracias a su extraordinaria técnica de disparo. Llamó la atención que Nagelsmann lo alineara nominalmente como extremo izquierdo y que Serge Gnabry actuara en la posición de mediapunta. El versátil delantero del FC Bayern buscaba una y otra vez el camino hacia la punta con sprints cortos y abría huecos, lo que le daba a Wirtz espacio para dar rienda suelta a su creatividad; el segundo gol contra la Nati ilustró la idea que había detrás, mientras que contra Ghana, Gnabry pasó bastante desapercibido. 

    En cuanto a Havertz, se repitió un problema ya conocido. Al jugador de 26 años le sigue faltando sangre fría ante la portería. A pesar de numerosas ocasiones claras, solo logró marcar un gol de penalti. Ya en la Eurocopa, como titular indiscutible, solo había marcado (dos veces) desde el punto de penalti. 

    No obstante, Havertz cuenta con la plena confianza de Nagelsmann y tiene el puesto asegurado. La pregunta es solo en qué posición. Si Jamal Musiala, que últimamente ha vuelto a estar lesionado, recupera la forma a tiempo, probablemente ocupará la punta en solitario o, como contra Ghana, jugará en la banda derecha. En ese caso, todo se reducirá a un duelo entre Gnabry y Nick Woltemade.

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  • Deniz UndavGetty Images

    «El eterno tema de Deniz Undav»: ¿Se ha hecho un favor a sí mismo el «favorito de todos»?

    A pesar de su bajón de forma, que ya dura varias semanas, en el Newcastle United, que atraviesa una crisis, es la primera opción de Nagelsmann en ataque, en caso de que este opte por un delantero centro clásico. En el once inicial contra Ghana, Woltemade causó una buena impresión sobre todo como pivote, aunque no logró marcar ningún gol. Su ventaja es que, en comparación con sus rivales, aporta un elemento diferente al ataque. Deniz Undav, por su parte, debe conformarse con el papel de suplente.

    El jugador del Stuttgart sale de la concentración, en cierto modo, como ganador y perdedor a la vez. «Everbybody’s Darling» cumplió con el encargo del seleccionador nacional y brilló como «rematador» con su gol de la victoria ante su público local. Nagelsmann justificó su papel de comodín argumentando que las cualidades de Undav solo salían a relucir contra rivales cansados, y acertó al señalar que, de hecho, este marcó la mayor parte de sus 23 goles con el VfB (16) en la segunda parte. 

    Al mismo tiempo, Undav cuestionó públicamente las «conversaciones sobre roles» a las que Nagelsmann se refiere tan a menudo, al expresar ante los micrófonos de la ARD, tras el partido, su esperanza de tener más minutos de juego. ¿Se habrá hecho un favor con ello? Es dudoso. La frase no debió de sentar muy bien a Nagelsmann, quien ya había subrayado de antemano que solo quería llevar a jugadores que cumplieran su papel sin protestar. Undav admitió, eso sí, «aceptarlo». Sin embargo, en la rueda de prensa posterior, Nagelsmann reaccionó de forma visiblemente susceptible —y innecesariamente directa— cuando se le preguntó por sus declaraciones: «Se está presionando a sí mismo con sus declaraciones. En ese sentido, por mí está bien, siempre y cuando empiece a marcar menos goles. Si él mismo se siente cómodo con eso, puede hacerlo».

    La verdad completa también incluye que Undav apenas participó en el juego hasta su gol. Por supuesto, eso no pasó desapercibido para Nagelsmann. «No me pareció buena su actuación hasta el gol», dijo, refiriéndose a los escasos toques de balón (13) del jugador del Stuttgart. Al mismo tiempo, reconoció: «Pero por eso es un delantero de primera, porque está ahí donde cae el balón».

    Nagelsmann también se preguntó si Undav «marcaría así si hubiera estado 70 minutos deambulando por el campo» y volvió a insistir: «En verano también necesitaremos jugadores de recambio capaces de decidir un partido. Esa es su misión, su papel». ¿Pero se ha zanjado así el debate? Probablemente no por ahora, aunque Nagelsmann parece haber tenido ya suficiente. «Llevamos siete días con el tema de Deniz Undav».

  • Una clara carta de candidatura al Mundial de Lennart Karl: luces y sombras en el caso de Leroy Sané

    Lo que se aplica a Undav también se aplica, en parte, a Leroy Sané. La convocatoria del extremo del Galatasaray de Estambul había suscitado una gran incomprensión entre los expertos y la afición, lo cual no sorprendía tras las declaraciones de Nagelsmann el verano pasado, tras su fichaje por el equipo turco. La exigencia clara era que sumara más puntos que en la Bundesliga, pero desde hace unas semanas Sané ni siquiera es titular en el líder turco. 

    En consecuencia, muchas miradas se centraron en su participación en el once inicial contra Suiza, donde la veterana estrella del Bayern decepcionó bastante. Sane, prácticamente invisible, solo ganó uno de sus muchos regates, mientras a su alrededor se hacían maravillas. Por eso, Nagelsmann no quiso «desmontarlo». Como argumento, Nagelsmann adujo «que necesitamos jugadores de uno contra uno y no los tenemos en abundancia, precisamente en la zaga», y mencionó a Lennart Karl y Jamie Leweling como competencia directa. «Leroy sabe lo que se le exige, y tiene que demostrarlo».

    Y eso es precisamente lo que hizo Sane contra Ghana tras su entrada en el campo, preparando con inteligencia el gol de la victoria por 2-1 de Undav. Nagelsmann le reconoció posteriormente una clara mejora en su rendimiento. ¿Y Karl? Este supo convencer incluso en ambos partidos como suplente con sus irresistibles regates. 

    En consecuencia, el adolescente recibió el mayor elogio posible de Nagelsmann, lo que también podría ser una indirecta para Said El Mala, que aún estaba convocado en la concentración anterior: «De todos los jugadores jóvenes que hemos convocado a lo largo del tiempo, él es el que mejor impresión ha causado». Undav siguió con una comparación con Ribéry y se deshizo en elogios hacia la «astucia de Karl a su edad». Así pues, parece que ha sido algo más que una simple prueba con los «grandes», sino que ya puede hacer las maletas para el Mundial. 

  • Conjeturas sobre Kevin Schade: ¿se ha aprovechado Maximilian Beier de la situación?

    Aunque Leweling se perdió los dos partidos, sería una gran sorpresa que no fuera convocado para la selección del Mundial. Sobre todo porque el jugador del Stuttgart puede actuar en ambas bandas y ha demostrado que también aporta ese empuje especial como revulsivo. Por su parte, su compañero Chris Führich, convocado a posteriori, no aprovechó su oportunidad tras salir como suplente contra Ghana. Mientras que Kevin Schade ni siquiera tuvo la oportunidad de jugar.

    Nagelsmann lo había convocado con el argumento de que el veloz exjugador del Friburgo, procedente del FC Brentford, debía probar suerte e integrarse en el equipo. En cambio, los dos jugadores del Dortmund, Karim Adeyemi y Maximilian Beier, se quedaron fuera y, a pesar de la baja de Leweling, ya no se incorporaron al equipo. «Fui muy claro con los tres: tal y como están las cosas, nos llevaremos a uno, como mucho a dos, de estos delanteros de contraataque», explicó Nagelsmann. «Kevin solo tiene ahora la ventaja de poder demostrar su valía con nosotros. Pero los otros también tuvieron esa ventaja antes».

    Al final, sin embargo, Schade solo pudo demostrar su valía en el campo de entrenamiento, lo que deja mucho margen para la interpretación. En cualquier caso, Adeyemi y Beier no se habrán quedado tristes por ello. Sobre todo porque este último puede ser el gran beneficiado, ya que últimamente se ha mostrado en plena forma en el BVB y allí también ha brillado en varias ocasiones en el papel de revulsivo. Como trabajador incansable, tanto en defensa como en ataque, Beier es probablemente el que mejor puede poner en práctica el estilo de presión preferido por Nagelsmann. Adeyemi, por su parte, tiene actualmente las peores cartas, tras haber perdido su puesto de titular con el entrenador Niko Kovac a finales de año y no haber demostrado gran cosa desde el banquillo hasta ahora. 

  • Nathaniel Brown deja claro su potencial: ¿debe preocuparse David Raum?

    Nathaniel Brown, que fue titular desde el principio contra Ghana, dejó muy claro su potencial. A diferencia de David Raum, interpretó su papel de lateral izquierdo con una clara orientación hacia el centro del campo, retomando así el gran estado de forma que había mostrado en el Eintracht de Fráncfort como un seis/ocho encubierto desde la llegada de Albert Riera. 

    Brown cubrió las espaldas a los activos jugadores ofensivos y controló su banda sin excepción, aunque tuvo que enfrentarse a la que probablemente fue, con diferencia, la tarea más difícil contra los débiles africanos: Antoine Semenyo, el nuevo fichaje de invierno del Manchester City. En varias ocasiones ganó duelos importantes en los escasos momentos de transición de los visitantes. 

    ¿Debe preocuparse por ello el que, en principio, es titular por su puesto en el Mundial? En ataque, el jugador del Leipzig se está mostrando esta temporada como un arma letal, pero en defensa es a veces vulnerable. Esto también se notó en la derrota por 1-2 ante Suiza, cuando dejó que el lateral Silvan Widmer centrara antes del gol de Breel Embolo. A cambio, realizó una parada decisiva ante Johan Manzambi, que podría haber puesto el 3-2. 

    Por ahora, Raum sigue siendo titular, pero a lo largo del torneo un Brown en esta forma podría suponer una alternativa real. Curiosidad: en la Eurocopa celebrada en casa fue el propio Raum quien se ganó un puesto en el once inicial como plan B, desplazando a Maximilian Mittelstädt. Para el jugador del Stuttgart, en cambio, la puerta se ha cerrado definitivamente tras no haber sido convocado. 

  • Angelo Stiller no puede competir con Leon Goretzka ni con su estatus especial

    Lo mismo se aplica, le guste o no, a Angelo Stiller, siempre y cuando Aleksandar Pavlovic y, sobre todo, Felix Nmecha se recuperen a tiempo o se mantengan en forma. Pavlovic ya ha vuelto a los entrenamientos, mientras que en el caso de Nmecha se perfila una carrera contra el reloj. 

    Stiller, convocado a posteriori, fue titular en los dos partidos amistosos y, en definitiva, lo hizo correctamente en ambos. Pero nada más. Confirmó sin lugar a dudas la valoración de Nagelsmann de que Pavlovic lleva actualmente la delantera. La ausencia de Nmecha parece ser su única oportunidad de ser convocado. 

    Sobre todo porque Pascal Groß goza de una especie de estatus especial como enlace y «brazo derecho» de Nagelsmann en el equipo, aunque contra Ghana no logró convencer del todo. Por eso no sorprendió que Anton Stach no tuviera la oportunidad de volver a demostrar su valía. El mediocentro del Leeds United había destacado positivamente tras su entrada en el partido contra Suiza, con buenas jugadas, e incluso participó en el gol de la victoria por 4-3. Además, podría aportar la seguridad en el contraataque y el trabajo sucio que necesita Joshua Kimmich, pero Nagelsmann tiene claramente otros planes. 

    Y ahí entra en juego Leon Goretzka. Aunque no ha destacado precisamente, cumple de forma evidente el perfil de jugador que busca Nagelsmann para la posición junto a Pavlovic o Nmecha. Tal y como anunció previamente a la revista kicker, Goretzka actúa como rompedor de líneas en la vanguardia. Con su potencia, debe marcar a los rivales como una especie de «radical libre» y ser un punto de referencia, algo que ya hizo con fuerza en la fase final contra Ghana con su pase al asistente Sané. 

    Dado que Kimmich se mueve entre la banda derecha y el centro, la presencia de Goretzka tampoco se echa en falta en los partidos con mucha posesión en el centro del campo. El capitán estuvo apenas menos integrado en el juego que en el FC Bayern y supo aprovechar igual de bien sus cualidades con el balón en los pies. Tampoco lo hizo mal en defensa, aunque a menudo tenía mucho espacio a sus espaldas y, por eso, no fue del todo inocente en el primer gol encajado contra Suiza. De todos modos, Nagelsmann no tiene realmente una alternativa seria para el lateral derecho, algo que volvió a confirmar el suplente Josha Vagnoman con su débil comportamiento en los duelos antes del empate de Ghana —para su disgusto y el de sus compañeros— tras tres años de ausencia de la selección alemana. Es muy posible que, por eso, Benjamin Henrichs o Ridle Baku (ambos del RB Leipzig) regresen a la selección nacional. 

  • Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah son titulares; Antonio Rüdiger, en el papel de suplente

    En la defensa central también está todo claro. Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah acudirán al Mundial como pareja titular, pase lo que pase. Ni siquiera los dos errores de Schlotterbeck contra Suiza cambiarán eso. Al fin y al cabo, lo que se le exige en la construcción del juego es que dé pases que abran espacios. 

    Sin embargo, la confirmación para Nagelsmann, que ya le había prometido a Schlotterbeck un puesto de titular en la revista kicker y que también respaldó firmemente al jefe de la defensa del BVB tras el partido contra Suiza, es otra cosa. Una de las razones que justifican la convicción del seleccionador nacional es evidente: Schlotterbeck es el único central con un buen pie izquierdo en la convocatoria actual, algo que, sencillamente, es imprescindible en un sistema tan orientado al juego de pases con las exigencias de Nagelsmann. Queda por ver si se trató de un tropiezo puntual.

    Por otro lado, tampoco hay duda de la clase individual de Schlotterbeck en la defensa del espacio y en el uno contra uno. De ello se beneficia también Tah, que, sobre todo en los momentos de transición rápida, tiene de vez en cuando problemas para reaccionar a tiempo. Contra Suiza, además, se mostró demasiado pasivo en dos de los goles encajados. 

    Sin embargo, frente a su rival Antonio Rüdiger, Tah cuenta actualmente con una buena ventaja. Aunque el defensa del Bayern no quedó muy bien parado en una jugada contra Ghana y tuvo que agradecer a Schlotterbeck que el marcador no se pusiera 1-1 antes. Rüdiger debería ser el primer suplente, siempre y cuando no se perjudique a sí mismo con más polémicas en el Real Madrid

    Waldemar Anton también puede dar por hecho su billete al Mundial, aunque no disputara ni un minuto. Al igual que Groß, el jugador del Dortmund es un miembro respetado en la estructura de la selección alemana, plenamente satisfecho con su papel de hombre que mantiene las escasas ventajas hasta el final. Además, una convocatoria es la merecida recompensa por una gran temporada en el BVB.  Nagelsmann ya se lo dejó entrever tras el pitido final: «Tenemos a algunos que ahora no han jugado, y tendremos que ver cómo van las próximas semanas. Pero también tenemos a Waldi, que muy probablemente estará ahí, aunque no haya jugado. De él sabemos lo que tenemos. Siempre se entrega al máximo en los entrenamientos, da el todo. Se habría merecido jugar muchas veces, pero no se le nota».

    Malick Thiaw fue, junto a Anton, Schade y el portero suplente Finn Dahmen, el cuarto del grupo que no saltó al campo. Por lo tanto, sigue siendo un candidato incierto. 

  • Las medidas de Julian Nagelsmann están dando sus frutos, pero es lo que tienen que hacer

    También está el propio Nagelsmann, que con su comunicación, en parte cuestionable, no deja de reavivar el debate. Su gestión del caso Undav es, como mínimo, desafortunada; declaraciones contradictorias, como las de la entrevista en *kicker*, o su cambio radical de postura respecto a Sané se han convertido ya en una constante de su mandato en la DFB.

    Por otro lado, el seleccionador nacional acertó en muchos aspectos con sus decisiones. También la medida de contratar a Alfred Schreuder y dar más libertad al entrenador de jugadas a balón parado, Mads Buttgereit, demostró ser un acierto rotundo. Nada menos que dos variantes ensayadas dieron lugar a goles (Tah y Wirtz) contra Suiza. 

    Queda por ver si se hace un favor con sus interminables explicaciones. Solo el tema de Undav probablemente seguirá acompañando a la selección alemana hasta el inicio del Mundial. Pero si Nagelsmann tiene éxito al final, es probable que después casi nadie hable de su discutible enfoque. De lo contrario, es probable que cada frase que diga le salga por la boca. 

  • Selección alemana: los próximos partidos amistosos de la selección alemana antes del Mundial

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    31 de mayo20:45FinlandiaMaguncia, Alemania
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