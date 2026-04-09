Según la Gazzetta dello Sport, el AC Milan busca fichar al internacional alemán y le ofrece condiciones muy atractivas.
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Un gran club pasa a la ofensiva: al parecer, Leon Goretzka ha recibido una oferta excepcional tras su salida del Bayern de Múnich
Según estas informaciones, el club de la Serie A le ofrecería a Goretzka un contrato de tres años, a pesar de que ya tiene 31 años, con un salario de cinco millones de euros por temporada. En total, el centrocampista podría ganar 15 millones de euros con los rossoneri si cumple el contrato, cifra muy superior a la que otros clubes podrían ofrecerle en acuerdos más cortos.
No obstante, aún no ha tomado una decisión. Aunque un acuerdo podría alcanzarse rápido si las negociaciones avanzan, Goretzka se centra en lo que queda de temporada con el Bayern, donde puede ganar la Bundesliga, la Copa DFB y la Liga de Campeones.
«Me siento honrado por el interés de otros grandes clubes, pero he decidido acabar la temporada en el Bayern. Estoy convencido de que podemos ganar todos los títulos este año», aclaró recientemente el propio Goretzka.
- (C)Getty Images
Varios clubes de primera división quieren fichar a Goretzka gratis.
Desde hace meses se sabe que su etapa en el campeón alemán acabará este verano. A finales de enero, el Bayern confirmó que no renovaría el contrato del centrocampista, que expira este año. Por tanto, Goretzka se irá gratis.
En las últimas semanas se ha vinculado a Goretzka con Milan, Arsenal, Fenerbaçe, Juventus, Atlético de Madrid, Nápoles e Inter.
Llegó en 2018 procedente del Schalke 04 y, pese a los rumores de salida, se mantuvo fiel al club bajo todos los entrenadores. Bajo las órdenes de Vincent Kompany, ha jugado 39 partidos esta temporada, con dos goles y dos asistencias.
Leon Goretzka: estadísticas y datos de rendimiento
Club
Partidos
Goles
Asistencias
FC Bayern
303
48
50
Schalke 04
147
19
16
VfL Bochum
36
4
8