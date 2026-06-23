Según el diario *Bild*, el AC Milan contactó hace semanas con el delantero de la selección alemana y estrella del Mundial. Los italianos ya fueron bastante concretos.
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Un gran club europeo lo quería a toda costa. Antes de renovar con el VfB Stuttgart, Deniz Undav negoció un traspaso multimillonario
Según Bild, el Milan consultó el sueldo de Undav y su cláusula de rescisión. Hubo contacto directo con el jugador y ya hay conversaciones concretas.
Como el anterior contrato de Undav con el VfB —antes de su renovación en junio hasta 2029— vencía en 2027, el Milan vio su oportunidad. El siete veces campeón de la Liga de Campeones busca un nuevo delantero centro que garantice goles. Según *Bild*, el Milan competiría con la AS Roma y el Como, así como con clubes de España y Arabia Saudí por el jugador de 29 años.
- AFP
Deniz Undav: El Milan no le podía ofrecer la Liga de Campeones, a diferencia del VfB.
Sin embargo, Undav se mantuvo fiel al VfB, donde juega desde 2023. Renegoció su contrato y su salario anual subió a 5,5 millones de euros, convirtiéndolo en el mejor pagado del equipo. Además, recibió de una sola vez una prima de firma de cuatro millones.
No obstante, lo económico no fue el único motivo de Undav para quedarse. En una temporada excepcional (25 goles y 14 asistencias en 46 partidos), el VfB acabó cuarto y se clasificó para la Liga de Campeones. Una opción que el Milan no podía garantizarle, pues el club lombardo terminó quinto en la Serie A y se quedó fuera de la próxima Champions.
Además, se siente muy cómodo en Stuttgart con su esposa Tanja y su hija, y goza de gran prestigio en el equipo de Sebastian Hoeneß. Según Bild, el delantero no quería renunciar a eso.
Deniz Undav brilla con la selección alemana en el Mundial de 2026
Undav está llamando la atención de grandes clubes en este Mundial. Saliendo desde el banquillo ante Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1), sumó tres goles y dos asistencias en una hora de juego.
Ante Costa de Marfil, marcó el 1-1 nada más ingresar y, en el descuento, anotó el 2-1 que dio el triunfo y el primer puesto del grupo a Alemania. Julian Nagelsmann podría darle la titularidad en los próximos partidos.
Resumen de los partidos internacionales disputados hasta la fecha por Deniz Undav
Fecha
Partido
Competición
Minutos jugados
Goles
23 de marzo de 2024
Francia 0-2 Alemania
Partido amistoso
10
-
3 de junio de 2024
Alemania - Ucrania 0-0
Partido amistoso
45
-
19 de junio de 2024
Alemania vs. Hungría 2-0
Eurocopa 2024
6
-
10 de septiembre de 2024
Países Bajos - Alemania 2-2
Liga de Naciones
63
1
11 de octubre de 2024
Bosnia y Herzegovina 1-2 Alemania
Liga de Naciones
67
2
8 de junio de 2025
Alemania vs. Francia 0-2
Liga de Naciones
45
-
30 de marzo de 2026
Alemania vs. Ghana 2-1
Partido amistoso
45
1
31 de mayo de 2026
Alemania 4–0 Finlandia
Partido amistoso
61
2
6 de junio de 2026
Estados Unidos 1-2 Alemania
Partido amistoso
29
-
14 de junio de 2026
Alemania vs. Curazao 7-1
Copa Mundial 2026
26
1
20 de junio de 2026
Alemania vs. Costa de Marfil 2-1
Mundial 2026
30
2