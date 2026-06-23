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Deniz UndavGetty Images
Oliver Maywurm

Traducido por

Un gran club europeo lo quería a toda costa. Antes de renovar con el VfB Stuttgart, Deniz Undav negoció un traspaso multimillonario

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Antes de renovar con el VfB Stuttgart, Deniz Undav valoró fichar por un grande de Europa.

Según el diario *Bild*, el AC Milan contactó hace semanas con el delantero de la selección alemana y estrella del Mundial. Los italianos ya fueron bastante concretos.

  • Según Bild, el Milan consultó el sueldo de Undav y su cláusula de rescisión. Hubo contacto directo con el jugador y ya hay conversaciones concretas.

    Como el anterior contrato de Undav con el VfB —antes de su renovación en junio hasta 2029— vencía en 2027, el Milan vio su oportunidad. El siete veces campeón de la Liga de Campeones busca un nuevo delantero centro que garantice goles. Según *Bild*, el Milan competiría con la AS Roma y el Como, así como con clubes de España y Arabia Saudí por el jugador de 29 años.

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    Deniz Undav: El Milan no le podía ofrecer la Liga de Campeones, a diferencia del VfB.

    Sin embargo, Undav se mantuvo fiel al VfB, donde juega desde 2023. Renegoció su contrato y su salario anual subió a 5,5 millones de euros, convirtiéndolo en el mejor pagado del equipo. Además, recibió de una sola vez una prima de firma de cuatro millones.

    No obstante, lo económico no fue el único motivo de Undav para quedarse. En una temporada excepcional (25 goles y 14 asistencias en 46 partidos), el VfB acabó cuarto y se clasificó para la Liga de Campeones. Una opción que el Milan no podía garantizarle, pues el club lombardo terminó quinto en la Serie A y se quedó fuera de la próxima Champions.

    Además, se siente muy cómodo en Stuttgart con su esposa Tanja y su hija, y goza de gran prestigio en el equipo de Sebastian Hoeneß. Según Bild, el delantero no quería renunciar a eso.

  • Deniz Undav brilla con la selección alemana en el Mundial de 2026

    Undav está llamando la atención de grandes clubes en este Mundial. Saliendo desde el banquillo ante Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1), sumó tres goles y dos asistencias en una hora de juego.

    Ante Costa de Marfil, marcó el 1-1 nada más ingresar y, en el descuento, anotó el 2-1 que dio el triunfo y el primer puesto del grupo a Alemania. Julian Nagelsmann podría darle la titularidad en los próximos partidos.

  • Resumen de los partidos internacionales disputados hasta la fecha por Deniz Undav

    Fecha

    Partido

    Competición

    Minutos jugados

    Goles

    23 de marzo de 2024

    Francia 0-2 Alemania

    Partido amistoso

    10

    -

    3 de junio de 2024

    Alemania - Ucrania 0-0

    Partido amistoso

    45

    -

    19 de junio de 2024

    Alemania vs. Hungría 2-0

    Eurocopa 2024

    6

    -

    10 de septiembre de 2024

    Países Bajos - Alemania 2-2

    Liga de Naciones

    63

    1

    11 de octubre de 2024

    Bosnia y Herzegovina 1-2 Alemania

    Liga de Naciones

    67

    2

    8 de junio de 2025

    Alemania vs. Francia 0-2

    Liga de Naciones

    45

    -

    30 de marzo de 2026

    Alemania vs. Ghana 2-1

    Partido amistoso

    45

    1

    31 de mayo de 2026

    Alemania 4–0 Finlandia

    Partido amistoso

    61

    2

    6 de junio de 2026

    Estados Unidos 1-2 Alemania

    Partido amistoso

    29

    -

    14 de junio de 2026

    Alemania vs. Curazao 7-1

    Copa Mundial 2026

    26

    1

    20 de junio de 2026

    Alemania vs. Costa de Marfil 2-1

    Mundial 2026

    30

    2

World Cup
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