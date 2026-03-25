¡Un gran cambio para Kylian Mbappé! El delantero del Real Madrid se dispone a dejar Nike tras casi 20 años, en plena Copa del Mundo, mientras las grandes marcas se disputan su patrocinio

A medida que se acerca la fecha límite, los gigantes del mundo del deporte se están posicionando para dar el golpe. Adidas, rival histórico de Nike, ya intentó anteriormente atraer a Mbappé con una oferta que, según se informa, superaba en 20 millones de euros su anterior contrato con Nike. Aunque aquel intento no tuvo éxito en su momento, la marca alemana ha vuelto ahora a la mesa de negociaciones con renovado ímpetu.

No son los únicos interesados, ya que Under Armour y otros importantes fabricantes de equipamiento también están siguiendo de cerca la situación. La batalla por el fichaje de Mbappé representa algo más que un simple contrato de botas; es una lucha por la imagen más comercial del fútbol mundial tras su sonado fichaje por el Real Madrid.