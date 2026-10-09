La derrota por tres goles a cero ante el Brighton no fue un simple tropiezo pasajero en una temporada que el Arsenal había comenzado de forma impecable, sino que se convirtió en una verdadera prueba para el proyecto de Mikel Arteta, que busca remodelar a su equipo y llevarlo a una nueva etapa de evolución táctica. Tras años de trabajo para construir una identidad clara que convirtió al Arsenal en uno de los rivales más difíciles de la Premier League, el técnico español parece dispuesto a renunciar a algunos de los métodos que forjaron su éxito, en busca de soluciones más flexibles y con mayor capacidad para imponer el control.

Pero la renovación no siempre llega con los resultados esperados desde el principio, y el enfrentamiento ante el Brighton demostró que la aventura táctica que otorga al Arsenal más opciones ofensivas puede abrir la puerta a problemas que el equipo no estaba acostumbrado a afrontar. Entre el deseo de seguir evolucionando y la necesidad de mantener el equilibrio, Arteta se encuentra ante una pregunta decisiva: ¿cómo mantener sus ambiciones sin dar a sus rivales la oportunidad de aprovechar las debilidades que han aflorado en su nuevo sistema?

Desde que asumió la responsabilidad del Arsenal en diciembre de 2019, Arteta ha trabajado en el desarrollo de su equipo a través de múltiples etapas, aprovechando los cambios que ha experimentado su plantilla y la experiencia que ha adquirido durante su trayectoria en el Emirates Stadium, según informó la British Broadcasting Corporation «BBC».

En sus inicios, el equipo necesitaba una reconstrucción integral y recuperar la confianza en sí mismo, por lo que el técnico español no dudó en adoptar métodos defensivos más conservadores, incluido el juego con cinco defensas en algunos partidos. La prioridad en aquel momento era recuperar el equilibrio y conseguir resultados, algo que se coronó con la conquista de la FA Cup en su primera temporada.

Con el paso del tiempo, Arteta comenzó a desarrollar una identidad ofensiva más fluida, basada en la posesión, los movimientos combinados y la capacidad de generar ocasiones mediante pases cortos. Los rasgos de esta transformación se evidenciaron con claridad en 2022, cuando el Arsenal se volvió más atrevido a la hora de avanzar hacia la portería rival, apoyándose en un grupo de jóvenes jugadores que dieron al equipo velocidad y dinamismo.

Pero la evolución no se detuvo ahí, pues Arteta se orientó posteriormente a construir un equipo más sólido, capaz de controlar el ritmo de los partidos y reducir las fluctuaciones, además de poseer la fortaleza física necesaria para enfrentarse a los rivales en diferentes circunstancias.

Y ahora, el técnico español parece buscar el lanzamiento de una nueva versión del Arsenal, basada en una mayor flexibilidad táctica y en la creación de soluciones adicionales en la construcción del juego, para que el equipo no quede prisionero de un único estilo que a los rivales les resulte fácil estudiar y contrarrestar.

La sensación de liberación tras la conquista del título de la Premier League podría dar a Arteta un mayor margen para la aventura, tanto en la elección de los jugadores como en el reparto de roles sobre el campo. Sin embargo, esta audacia tiene dos caras: puede abrir el camino a mayores éxitos, pero también puede provocar derrotas dolorosas cuando las nuevas ideas no funcionan como se espera.

«El Brighton estuvo realmente magnífico», reconoció así Arteta tras la derrota de su equipo por tres goles a cero antes del parón internacional, en un partido en el que Fabian Hürzeler logró imponer su estilo al vigente campeón.

El Brighton no se limitó a intentar reducir el peligro del Arsenal o a esperar sus errores, sino que afrontó el duelo con un plan audaz, basado en la presión intensa, los movimientos organizados y la capacidad de transitar rápidamente entre la defensa y el ataque. El resultado fue una de las derrotas más dolorosas para el Arsenal, no solo por el marcador, sino porque el equipo pareció incapaz de imponer su estilo habitual o de encontrar los espacios que necesita para desarrollar sus ataques.

Y la derrota llegó en un momento que aumentó la magnitud de las preguntas sobre el nuevo proyecto, sobre todo porque el Arsenal había ganado todos sus partidos anteriores esta temporada. Por ello, la derrota no fue una prueba suficiente del fracaso de los cambios tácticos, pero reveló con claridad que el camino hacia el desarrollo del sistema no estará exento de obstáculos.

Y el mayor desafío que impuso el Brighton fue privar a los jugadores de Arteta del tiempo y el espacio necesarios para construir el juego con calma, obligándolos a tomar decisiones rápidas bajo presión. Y ahí quedó patente la importancia de los nuevos roles que el técnico español otorga a sus jugadores, especialmente en la zona del centro del campo, donde el éxito del sistema depende en gran medida de la precisión en el posicionamiento, la rapidez en el pase y la capacidad de superar la primera presión del rival.