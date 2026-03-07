Laporta no se contuvo al hablar del momento culminante del último partido del Madrid, afirmando que un gol similar del Barcelona habría sido anulado. Declaró: «Han tenido su suerte histórica, pero ese gol debería haber sido anulado por una falta previa. A nosotros nos habrían pitado la falta; ya nos pasó en Anoeta». Se refería a la derrota por 2-1 del Barcelona ante la Real Sociedad el pasado mes de enero.

Insinuando ventajas sistémicas, añadió: «Siempre es lo mismo con el Real Madrid. Cuando están en apuros, o reciben ayuda de los árbitros o pasa algo... Les dan un poco de suerte».