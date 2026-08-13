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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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Un giro radical: Rodri da un golpe a Barcelona por el City

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Giro sorprendente en el fichaje de Rodri: ¿qué está haciendo el Barcelona?

El fichaje de Rodri, estrella del Manchester City, por el Barcelona ha entrado en una fase decisiva, pero la última información, procedente de Inglaterra, supone un cambio importante en unas negociaciones que se creían prácticamente encaminadas hacia su desenlace. 

El Manchester City sigue rechazando las ofertas presentadas por el Barcelona, al considerar que las cantidades ofrecidas todavía no alcanzan sus exigencias económicas, lo que podría hacer que las negociaciones se prolonguen más de lo previsto.

El Barcelona sabe que debe realizar un último intento para convencer al club inglés, mientras Rodri sigue aferrado a su deseo de explorar la posibilidad de regresar a la Liga española.

El diario Sport informó, citando a la cadena Sky Sports, de que Rodri no está dispuesto a romper su relación con el Manchester City para acelerar el proceso de traspaso.

Según información de Sky Sports, Rodri comunicó al Manchester City que, si el Barcelona no paga la cantidad que exige el club inglés, no presionará para marcharse y completará los 12 meses que le restan de contrato.

Esta información supone un giro importante, ya que muestra a Rodri en una posición más tranquila de la que aparentaba durante las últimas horas. 

  • RodriGetty Images

    Rodri descarta presionar al Manchester City

    El centrocampista desea explorar la posibilidad de abandonar el Manchester City y regresar a jugar en la liga española, pero entiende que su salida debe producirse conforme a las condiciones que establezca su club actual.

    El jugador mantiene una relación basada en el respeto mutuo con el Manchester City, y acepta plenamente que, en caso de no alcanzarse un acuerdo económico, tendrá que continuar una temporada más en Inglaterra.

    En ese caso, su compromiso no cambiará y seguirá dando lo máximo de sí con el equipo dirigido por el entrenador Enzo Maresca.

    Por tanto, la postura de Rodri es clara: quiere tener la oportunidad de fichar por el Barcelona, pero no obligará a su club inglés a permitirle salir si ambos clubes no llegan a un acuerdo.

    Asimismo, Sky reveló que el Manchester City rechazó una nueva oferta del Barcelona por Rodri. 

    La segunda oferta presentada por el club catalán fue de unos 65 millones de euros, después de que el club inglés ya hubiera rechazado una oferta inicial cercana a los 45 millones de euros.

    No obstante, la cadena también aclaró que, si el Barcelona eleva su oferta en 5 millones de euros adicionales, el club inglés podría reconsiderar su postura y ambas partes podrían llegar a un acuerdo.

    Pese a la información de Sky, el Barcelona sigue viendo la operación con optimismo, y el club catalán considera que las diferencias económicas todavía existen, pero cree que la brecha se ha reducido lo suficiente como para pensar que es posible alcanzar un acuerdo.

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