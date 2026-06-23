Un giro radical en el fútbol romano... Un nuevo proyecto sacude los cimientos del fútbol italiano

La victoria aplastante de Giovanni Malagò en la presidencia de la Federación Italiana de Fútbol marca una nueva etapa. Promete reformas radicales y devolver a la selección a la élite mundial.

Su victoria no fue solo un cambio de liderazgo, sino el inicio de una nueva era de renovación, necesaria tras las crisis recientes, según destacó «La Gazzetta».

Al frente del proyecto está el veterano entrenador Antonio Conte, favorito para dirigir la selección, junto al legendario Paolo Maldini, próximo a asumir la dirección técnica, en una apuesta por unir experiencia, carisma y visión dentro de los Azzurri.