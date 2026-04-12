Un giro inesperado: la directiva del Liverpool juega con fuego antes del partido contra el París Saint-Germain

En la curva, los aficionados desplegaron una gran pancarta: «No al aumento del precio de las entradas».

La medida responde al anuncio de la directiva de aumentar los abonos de temporada en más de 53 libras (unos 60 euros) durante las tres próximas campañas, decisión que la web de aficionados «This Is Anfield» califica de «mala elección» y no de «necesidad».

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Jay McKeena, presidente del Consejo de Aficionados del Liverpool, afirmó: «Tras meses de negociaciones y esta subida innecesaria, los seguidores de Anfield se han organizado. El sábado se pidió a todos que no gastaran ni un penique en el estadio».

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Además, se pidió a los seguidores que consumieran en los comercios de los alrededores, que retrasaran la renovación de abonos y que retiraran las banderas de la grada.