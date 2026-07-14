Según estas informaciones, vuelve a haber gran revuelo en el mercado de fichajes en torno al portero. El Aston Villa sigue de cerca su situación, mientras que el rival de liga AFC Bournemouth quiere ficharlo ya.
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¿Un giro inesperado en el mercado de fichajes? Un gran club inglés se interesa por Noah Atubolu, descartado por el Friburgo
Un club inglés de primera línea, aún sin nombre, puja fuerte por Atubolu, opción que encaja con sus planes.
Reactivar la operación es urgente para todas las partes, pues el canterano del Friburgo se había jugado mucho en las negociaciones.
Su gran sueño de fichar por el Newcastle United se desvaneció durante las negociaciones. Otras opciones, como Hull City, Bournemouth o la Real Sociedad, no le atrajeron. Hasta ahora, el portero parecía estancado en Breisgau.
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¿Por qué no estuvo Noah Atubolu en el inicio de los entrenamientos del Friburgo?
El director deportivo del Friburgo, Jochen Saier, declaró a Bild: «El portero está en plena negociación y valorando opciones». Pero lo cierto es que la etapa de Atubolu en el Breisgau ha terminado.
El domingo, día del primer entrenamiento público del subcampeón de la Europa League ante unos 3.000 espectadores en el Europa-Park Stadion, Atubolu no apareció: cumplió un programa individual apartado del grupo y bajo la supervisión del preparador de porteros, Michael Müller.
Mio Backhaus sucede a Noah Atubolu en Friburgo.
Saier explicó la ausencia del portero en el entrenamiento: «El cambio puede tardar; está en conversaciones con varios clubes y creo que será positivo para todos». Aún no se sabe si Atubolu volverá a entrenar con el equipo.
El club ya se ha cubierto fichando a Mio Backhaus, del Werder Bremen, por 15 millones de euros, y deportivamente no cuenta con que se quede.
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Noah Atubolu aspira a un puesto en la selección nacional
A un año de que finalice su contrato, el Friburgo espera obtener al menos 20 millones de euros por la venta de este jugador de la cantera. Para el portero, en las próximas semanas está en juego mucho más que el dinero o el nombre de su nuevo club.
Si quiere ser el portero titular de Alemania en la Euro 2028 y el Mundial 2030, debe encontrar un club ya y evitar un año en la grada sin jugar.
Desde hace años se le considera en Alemania una de las mayores promesas bajo los palos, llamado a suceder a Manuel Neuer, Oliver Baumann y Marc-André ter Stegen en la selección.
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