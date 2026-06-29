Adeyemi entrará la próxima temporada en el último año de su contrato, por lo que quedaría libre de traspaso en el verano de 2027 si el BVB no logra renovar al delantero, que juega en el Borussia Dortmund desde 2022.

Sin embargo, según Bild, las posturas están lejos: el jugador, que cobra 6,5 millones al año, pide más de diez.

Además, él y sus asesores quieren incluir una cláusula de rescisión. Dadas las marcadas fluctuaciones en el rendimiento del jugador de 24 años, es poco probable que el BVB acepte todas sus exigencias. Según Ruhr Nachrichten, ya hay malestar en la directiva del BVB porque las negociaciones están estancadas.

Adeyemi no es titular con Niko Kovac: ha jugado 28 partidos con una media de 42 minutos y, en 2026, ha marcado cuatro goles entre Liga y Champions.