Un giro impactante: la estrella del Real Madrid, un "enigma indescifrable" en el Bernabéu

8 minutos con el Real Madrid y 7 minutos con la selección de Portugal: ese es el tiempo total que ha disputado Bernardo Silva desde el pasado 12 de septiembre.
Desde esa fecha, el conjunto blanco y la selección portuguesa han jugado 7 partidos en total, en los que la participación del centrocampista ha sido prácticamente inexistente, nula en algunas ocasiones.
El diario Sport señaló en un informe que la ausencia de Bernardo Silva del primer plano de esta manera resulta tan sorprendente como misteriosa.
Bernardo Silva comenzó la temporada como un jugador importante en los planes del entrenador José Mourinho, quien le otorgó el papel de futbolista polivalente dentro del campo, encargándole aportar fluidez y velocidad a la circulación del balón.
Y este punto no es menor, ya que parecía que su llegada podía solucionar parte de las grandes carencias que ha sufrido el Real Madrid a lo largo de varias temporadas.