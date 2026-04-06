¡Un gesto de Vincent Kompany! La estrella del FC Bayern de Múnich recibe grandes elogios y despierta un recuerdo especial en Joshua Kimmich

Tras sus dos goles desde lejos del sábado, Bischof reveló que Kimmich le había animado a disparar a puerta a pesar de su papel en el equipo. «Jo me dijo: “¿Puedes chutar a puerta ahora, por favor?”. Porque siempre lo hago en los entrenamientos, pero en los partidos no encuentro la situación, no consigo entrar en el área o pierdo el momento. Y hoy simplemente lo hice. Me sentí genial y, por supuesto, también fue genial ayudar a los chicos a conseguir la victoria».

Kimmich confirmó la conversación y añadió otro elogio. «Junto con Harry (Kane; nota del editor), Tom tiene sin duda el mejor disparo del equipo. Tanto con la izquierda como con la derecha, y aún no ha conseguido marcar con nosotros. Por eso le dije: “Tienes que tener la confianza de que te pondremos en posición, o de que tú mismo te pondrás en posición, para luego disparar a puerta”».

Kimmich destacó además la importancia de esta victoria, que probablemente no tenga gran relevancia para el resultado final del campeonato. «Nos ha ayudado mucho que lo haya hecho dos veces. Porque, claro, eso cambia el impulso. Quizá no habría pasado gran cosa si hubiéramos perdido 0-2. Entonces todo el mundo habría dicho: “Ya tienen la cabeza en Madrid”. Quizá tampoco habría cambiado mucho el enfoque para mañana. Pero, aun así, esto nos demuestra como equipo que, aunque tengamos un partido que no salga tan bien, siempre tenemos la mentalidad necesaria para ganar este tipo de partidos», subrayó, y añadió: «No se trata solo de Harry Kane, Michael (Olise) o Lucho. También tenemos otros jugadores que pueden decidir el partido, y en este caso ha sido Tom. Eso es muy importante para nosotros a la hora de creer en nuestras propias fortalezas».

Contra el Real Madrid, sin embargo, es probable que Bischof empiece en el banquillo. Como lateral izquierdo, probablemente será Konrad Laimer quien se enfrente a Kylian Mbappé, Vinicius Junior y compañía. En el centro del campo, Leon Goretzka o Aleksandar Pavlovic serán titulares junto a Kimmich. No obstante, Bischof no puede quejarse de sus minutos de juego en su primera temporada en el Bayern. En total, ha saltado al campo 33 veces esta temporada y, además de sus dos goles, ha contribuido con tres asistencias. Por cierto, 17 de esos partidos los disputó como lateral izquierdo.