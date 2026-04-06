Cuando se le preguntó por el héroe del partido en la ajustada victoria por 3-2 contra el SC Freiburg del fin de semana, tras una espectacular remontada, se produjo un momento interesante en la rueda de prensa del FC Bayern de Múnich. Kompany levantó de repente el dedo índice en dirección al portavoz Dieter Nickles.
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¡Un gesto de Vincent Kompany! La estrella del FC Bayern de Múnich recibe grandes elogios y despierta un recuerdo especial en Joshua Kimmich
«Último tema», dijo Kompany tras una larga respuesta sobre el doblete de Bischof, y volvió a insistir: «Al principio de la temporada se habló mucho de la escasez de efectivos. Es comprensible, si al principio de la temporada no se podía valorar adecuadamente a Bischof. O si al principio de la temporada no se podía valorar adecuadamente a Lennart Karl. Cuando ambos muestran este nivel, de repente tienes una plantilla que parece más amplia. Todo ha sucedido de forma orgánica y eso nos ha ayudado mucho».
A modo de recordatorio: en verano se había desatado un debate sobre la posibilidad de que el Bayern dispusiera de una plantilla demasiado reducida en caso de necesidad. Entretanto, esto ya no es tema de debate. Por supuesto, también porque los resultados son buenos y los récords no dejan de caer. Pero también porque Kompany ya ha depositado su confianza en numerosos talentos y canteranos, que además han mantenido a raya las preocupaciones por las lesiones y convencen en todos los puestos.
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Kompany: «Hemos tenido suerte de que todo haya salido bien con Tom y Lenny»
Justo antes de señalarlo con el dedo, Kompany ya había elogiado a Bischof y a Karl. En primer lugar, el entrenador del Bayern destacó el buen trabajo del director deportivo Max Eberl y de Christoph Freund, quienes ficharon a Bischof en verano, libre de traspaso, procedente del TSG 1899 Hoffenheim, y depositaron su confianza en Karl, quien esta temporada ha logrado definitivamente el salto del campus del FCB a la primera plantilla. «No es fácil, porque hay que tener mucho talento. No solo hay que tener talento, sino también la paciencia y la inteligencia para comprender cuál es el papel y cómo puedo crecer a través de él», explicó Kompany: «Hemos tenido suerte de que con Tom y Lenny todo haya encajado. No solo en cuanto a calidad, sino también en cuanto a mentalidad».
En cuanto a Bischof, Kompany está convencido de que en los próximos «meses y años» demostrará su valía para el club «y también escribirá su historia». Al mismo tiempo, reconoció: «Por ahora me mantengo tranquilo, pero lo considero una historia positiva para nuestra plantilla».
El obispo le recuerda a Kimmich sus inicios en el FC Bayern
Pocos minutos antes, Joshua Kimmich, también presente en la rueda de prensa celebrada en el Bernabéu, solo tuvo palabras de elogio para Bischof. «En general, la situación de Tom me recuerda un poco a la mía de hace once años», dijo el capitán de la selección alemana, que en 2015 se trasladó del VfB Stuttgart al Bayern de Múnich y que anteriormente solo había acumulado experiencia en el RB Leipzig, donde jugó cedido en la 3.ª y 2.ª división. «Intuitivamente, nadie creía antes de la temporada que uno pudiera ser importante para un equipo como el Bayern de Múnich. En el caso de Tom, se notó pronto que tiene una buena actitud, una buena mentalidad. Que está dispuesto a aprender y a desarrollarse. Eso se nota en él cada día en los entrenamientos».
Mientras que Bischof ya había acumulado experiencia en la Bundesliga en Sinsheim antes de su fichaje por el Bayern, existe sobre todo un paralelismo en la asignación de roles con Kimmich tras su llegada: el jugador de 31 años fue utilizado en su momento por Pep Guardiola principalmente como lateral derecho y no pasó al centro del campo hasta más tarde. Bischof, por su parte, tiene que echar una mano a menudo en el lateral izquierdo, como ocurrió contra el Friburgo.
Kimmich se deshizo en elogios al respecto: «Está preparado para jugar en cualquier posición. Eso también es muy importante. Otros jugadores dirían: “Vaya, en realidad soy un seis. Quiero jugar en el centro del campo”. Pero Tom acepta entonces la posición de lateral izquierdo e intenta también allí sacar a relucir sus puntos fuertes en el campo».
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Kimmich elogia a Bischof: «El mejor disparo junto con Kane»
Tras sus dos goles desde lejos del sábado, Bischof reveló que Kimmich le había animado a disparar a puerta a pesar de su papel en el equipo. «Jo me dijo: “¿Puedes chutar a puerta ahora, por favor?”. Porque siempre lo hago en los entrenamientos, pero en los partidos no encuentro la situación, no consigo entrar en el área o pierdo el momento. Y hoy simplemente lo hice. Me sentí genial y, por supuesto, también fue genial ayudar a los chicos a conseguir la victoria».
Kimmich confirmó la conversación y añadió otro elogio. «Junto con Harry (Kane; nota del editor), Tom tiene sin duda el mejor disparo del equipo. Tanto con la izquierda como con la derecha, y aún no ha conseguido marcar con nosotros. Por eso le dije: “Tienes que tener la confianza de que te pondremos en posición, o de que tú mismo te pondrás en posición, para luego disparar a puerta”».
Kimmich destacó además la importancia de esta victoria, que probablemente no tenga gran relevancia para el resultado final del campeonato. «Nos ha ayudado mucho que lo haya hecho dos veces. Porque, claro, eso cambia el impulso. Quizá no habría pasado gran cosa si hubiéramos perdido 0-2. Entonces todo el mundo habría dicho: “Ya tienen la cabeza en Madrid”. Quizá tampoco habría cambiado mucho el enfoque para mañana. Pero, aun así, esto nos demuestra como equipo que, aunque tengamos un partido que no salga tan bien, siempre tenemos la mentalidad necesaria para ganar este tipo de partidos», subrayó, y añadió: «No se trata solo de Harry Kane, Michael (Olise) o Lucho. También tenemos otros jugadores que pueden decidir el partido, y en este caso ha sido Tom. Eso es muy importante para nosotros a la hora de creer en nuestras propias fortalezas».
Contra el Real Madrid, sin embargo, es probable que Bischof empiece en el banquillo. Como lateral izquierdo, probablemente será Konrad Laimer quien se enfrente a Kylian Mbappé, Vinicius Junior y compañía. En el centro del campo, Leon Goretzka o Aleksandar Pavlovic serán titulares junto a Kimmich. No obstante, Bischof no puede quejarse de sus minutos de juego en su primera temporada en el Bayern. En total, ha saltado al campo 33 veces esta temporada y, además de sus dos goles, ha contribuido con tres asistencias. Por cierto, 17 de esos partidos los disputó como lateral izquierdo.
FC Bayern de Múnich: resumen de los próximos partidos
Fecha Hora Partido Martes, 7 de abril 21:00 Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Miércoles, 15 de abril 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)