Un ganador del triplete con el Barcelona anuncia su retirada a los 32 años en un emotivo video
Nacido en el fútbol, cargado de expectativas
La historia de Rafinha siempre estuvo entrelazada con el linaje. Es hijo del ganador de la Copa del Mundo Mazinho y hermano menor de Thiago Alcántara, cuya carrera alcanzó la cima del fútbol europeo. Desde el principio, las comparaciones eran inevitables, y la expectativa de que Rafinha pudiera seguir un camino similar rara vez disminuyó. El centrocampista zurdo poseía la inteligencia y el toque necesarios para prosperar al más alto nivel. Sin embargo, sus esfuerzos por establecer un impulso sostenido fueron interrumpidos repetidamente por lesiones que le negaron continuidad en etapas cruciales de su desarrollo.
Rafinha hizo su debut en el primer equipo del Barcelona en noviembre de 2011, un hito que insinuaba un largo futuro en el Camp Nou. Sin embargo, en realidad, su asociación de nueve años con el club estuvo fracturada por ausencias prolongadas y frustrantes contratiempos. Para cuando se fue de forma permanente para unirse al París Saint-Germain en octubre de 2020, había hecho solo 90 apariciones en el primer equipo para los azulgranas.
Mensaje de despedida conmovedor de Rafinha
En un mensaje tranquilo y reflexivo, Rafinha explicó que su cuerpo ya no le permitiría competir al más alto nivel. Su última participación fue con el equipo catarí Al Arabi. Ahora, tras pasar más de un año al margen recuperándose de otra grave lesión de rodilla, la decisión, dijo, se había vuelto inevitable.
“Después de un tiempo fuera del campo y tras una larga recuperación, ha llegado el momento de hacer pública una decisión importante. He tomado la decisión de retirarme,” dijo en un video publicado en Instagram esta semana.
“Hace un poco más de un año, sufrí una lesión de rodilla que, desafortunadamente, me impide volver a competir al más alto nivel. Fue difícil aceptar que no podía continuar. Gracias a mi familia por siempre estar ahí, a todos por el amor y el apoyo. Gracias, fútbol, por hacerme quien soy. Adiós.”
Aunque han pasado más de seis años desde la última vez que Rafinha jugó para el Barcelona, el club marcó su retiro con un homenaje público. En un mensaje en X, el equipo catalán le agradeció por representar al club “con orgullo y compromiso” y le deseó lo mejor en el próximo capítulo de su vida. La imagen que acompañaba mostraba a Rafinha sosteniendo el trofeo de La Liga de la campaña 2014–15, la temporada que definió su pico. Jugó 36 partidos en todas las competiciones ese año cuando el Barcelona de Enrique superó a sus rivales para lograr un histórico triplete.
Las lesiones que lo cambiaron todo
Fue particularmente confiable para Luis Enrique, quien trabajó con Rafinha en el Barcelona B y luego confió en él durante una cesión en el Celta Vigo. Bajo la dirección de Luis Enrique, Rafinha disfrutó de su etapa más productiva. Ese impulso se detuvo abruptamente en septiembre de 2015 cuando Rafinha sufrió la primera de tres lesiones importantes en la rodilla durante su tiempo en Cataluña. El daño lo dejó fuera de juego por más de seis meses y marcó el comienzo de un ciclo del que resultó imposible escapar. Regresaría a tiempo para participar en una de las noches más icónicas de la historia europea del Barcelona, comenzando el extraordinario regreso 6-1 contra el PSG en el partido de octavos de final de la Liga de Campeones de 2017. Sin embargo, incluso ese punto culminante fue seguido por más contratiempos físicos. Pronto surgió un grave problema de menisco, antes de que una segunda rotura del ligamento cruzado en noviembre de 2018 pusiera fin efectivamente a su carrera en el Barcelona.
- AFP
Breves revivales y una lucha final
Los últimos años de Rafinha se dedicaron a buscar estabilidad. Cedido al Inter de Milán y al Celta de Vigo, dio fugaces muestras de su calidad natural, pero su cuerpo continuaba traicionándolo. Un traslado permanente al PSG en 2020 prometía un nuevo comienzo, aunque las lesiones lo siguieron a Francia y más tarde al equipo catarí Al Arabi.