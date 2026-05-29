«Un futbolista de circo, un jugador de buen tiempo»: una gran promesa del BVB es objeto de burlas y se enfrenta a un futuro incierto

El 1 de febrero el FC Basilea no tenía mucho que celebrar. El campeón suizo acababa de perder 1-2 en casa ante el ascendido y sorpresivo líder, el FC Thun, que luego sería campeón. La diferencia con el primer puesto subió de siete a 13 puntos.

Sin embargo, Julien Duranville convenció en su debut como titular, tal como había hecho una semana antes como suplente. Tres días después de su cesión de seis meses desde el Borussia Dortmund, el joven belga allanó el camino hacia una victoria 4-3 en Zúrich con la asistencia decisiva en el minuto 94.

En la banda del Letzigrund seguía Ludovic Magnin, pero tras 33 partidos fue reemplazado por Lichtsteiner, un cambio esperado ante los malos resultados previos al parón invernal.