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Un futbolista brasileño de la máxima categoría, condenado a 13 años de cárcel por la violación de su expareja
Derik, condenado a prisión
El jugador de Paranaense Derik ha sido condenado a 13 años de prisión en régimen cerrado tras ser declarado culpable de dos delitos de violación contra una expareja en 2024. La decisión fue dictada por la jueza Tais de Paula Scheer en el Juzgado de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer de Curitiba. A pesar del veredicto, el futbolista, de 21 años, podrá permanecer en libertad mientras recurre la sentencia, aunque el tribunal le ordenó pagar 20.000 reales brasileños (2.800 £/3.800 $) en concepto de indemnización, además de las costas judiciales.
- Onzex Press e Imagens
El juez rechaza la petición de la acusación
La Fiscalía había solicitado inicialmente la absolución de Derik, al considerar que las pruebas reunidas eran insuficientes y contenían versiones contradictorias entre las partes implicadas.
Según los documentos judiciales a los que tuvo acceso ESPN, la Fiscalía declaró: "La Fiscalía solicitó la absolución del acusado respecto a los cargos previstos en los artículos 213, caput, y 147-B del Código Penal, con base en el artículo 386, VII, del Código de Procedimiento Penal, al sostener que el conjunto de pruebas recabadas en las actuaciones no es suficiente para fundamentar una condena, dado que la confrontación de las narrativas recabadas bajo contradicción judicial revela versiones contradictorias en relación con los delitos de violación. [La Fiscalía] también subrayó que, debido a la falta de pruebas concluyentes para afirmar que el acusado cometió los Hechos 01 y 02, resulta inviable atribuirle responsabilidad penal por el daño emocional".
El tribunal da prioridad al testimonio de la víctima
La jueza Tais de Paula Scheer dictaminó que el testimonio de la víctima tenía un peso probatorio significativo, al considerarlo lo suficientemente consistente y coherente como para justificar una condena incluso sin un examen forense.
En su sentencia por escrito, la magistrada explicó: "La materialidad y la autoría del delito de violación en grado de tentativa quedaron probadas por el testimonio firme, coherente y consistente de la víctima, corroborado por el conjunto de pruebas, lo cual es suficiente para una condena incluso en ausencia de un examen forense. El testimonio de la víctima en delitos sexuales cometidos en un entorno doméstico tiene un especial peso probatorio, dada la naturaleza reservada de los hechos y la vulnerabilidad de la parte ofendida, de conformidad con el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y la jurisprudencia consolidada."
Mientras tanto, Paranaense se desvinculó del procedimiento, afirmando a través de las redes sociales: "Como se trata de un proceso sometido a secreto judicial, el Club no comentará su contenido ni los hechos que se debaten en él. La decisión procede de un tribunal de primera instancia y está sujeta a recurso. El Club no forma parte del proceso y respetará su curso regular, observando las garantías legales aplicables hasta cualquier eventual sentencia firme."
- Fotoarena
El proceso de apelación ya está en marcha.
Se espera que el equipo legal de Derik presente un recurso formal ante un tribunal superior en un intento de revocar el fallo inicial. Mientras los procedimientos legales continúan bajo secreto judicial, es probable que Paranaense siga de lejos la evolución del caso sin involucrarse en el juicio. La carrera profesional del joven defensa pende ahora de un hilo mientras espera que se aclare su futuro legal en los próximos meses.
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